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"ПСЖ" остаточно вирішив майбутнє Мбаппе та Неймара

11 липня 2023 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" остаточно вирішив майбутнє Мбаппе та Неймара
Кіліан Мбаппе дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Француз Кіліан Мбаппе та бразилець Неймар більше не зможуть грати в одному клубі. Хтось із них гарантовано залишить "ПСЖ" цього літа.

Керівництво паризького клубу ухвалило рішення щодо майбутнього своїх зірок, повідомляє UOL.

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Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе близький до того, щоб піти з "ПСЖ". У форварда залишився рік за контрактом із клубом, але вже зараз він замислюється про зміну обстановки. Сім'я Мбаппе вважає, що Кіліан ще не ухвалив рішення щодо майбутнього, хоча на цьому наполягає "ПСЖ".

Що буде з Неймаром?

Спочатку клуб хотів позбавитися бразильця, оскільки результативність гравця знизилася, а зарплата залишається стабільно високою. Але після того, як Мбаппе відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ", керівництво клубу задумалося про доцільність продажу бразильця.

Мбаппе, Неймар та Бекхем
Мбаппе, Неймар та Бекхем. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Якщо Мбаппе все ж таки змінить клуб, "ПСЖ" залишить Неймара ще на сезон. Бразилець здатний урізноманітнити гру команди в атаці в ті моменти, коли він здоровий і мотивований. Але якщо "ПСЖ" зможе утримати Мбаппе, але Неймара буде виставлено на трансфер. Чемпіони Франції можуть навіть розглянути варіант для того, щоб віддати бразильця в оренду.

У сезоні 2022/2023 Неймар зіграв за "ПСЖ" 29 поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку 18 забитих м'ячів та 17 результативних передач.

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