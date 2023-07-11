Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця
Захисник збірної України Олександр Зінченко не шкодує про перехід до "Арсеналу". Рік тому він вирішив змінити клуб через головного тренера "канонірів".
І Олександру Зінченку, і Габріелю Жезусу хотілося попрацювати з Мікелем Артетою, повідомляє Just Arsenal.
Влітку минулого року "Арсенал" заплатив за Олександра Зінченка 32 млн фунтів стерлінгів. Українець став одним із лідерів лондонської команди. За рік він провів на полі 33 поєдинки, в яких забив один м'яч та зробив дві результативні передачі.
Причина трансферу Зінченка
Український захисник дуже хотів попрацювати із Мікелем Артетою. Він зберіг найкращі спогади про наставника, який з 2016 до 2019 року був асистентом Хосепа Гвардіоли. Зінченко не зупинив навіть той факт, що "Манчестер Сіті" вкотре виграв чемпіонат Англії, тоді як "Арсенал" у момент переходу Олександра був далеким від боротьби за титули.
"Магія Артети" дозволила тренеру зібрати у Лондоні гарну команду. З ним хотів попрацювати й Габі Жезус. Саме через наставника до "Арсеналу" перейшли Едегор, Хаверц та Райс, а Сака, Мартінеллі та Саліба продовжили контракти з клубом.
З Мікелем Артетою хотів попрацювати й Михайло Мудрик, але у підсумку українського футболіста підписав "Челсі".
Нагадаємо, хавбек Михайло Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно.
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