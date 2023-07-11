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Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

11 липня 2023 11:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця
Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Олександр Зінченко не шкодує про перехід до "Арсеналу". Рік тому він вирішив змінити клуб через головного тренера "канонірів".

І Олександру Зінченку, і Габріелю Жезусу хотілося попрацювати з Мікелем Артетою, повідомляє Just Arsenal.

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Влітку минулого року "Арсенал" заплатив за Олександра Зінченка 32 млн фунтів стерлінгів. Українець став одним із лідерів лондонської команди. За рік він провів на полі 33 поєдинки, в яких забив один м'яч та зробив дві результативні передачі.

Причина трансферу Зінченка

Український захисник дуже хотів попрацювати із Мікелем Артетою. Він зберіг найкращі спогади про наставника, який з 2016 до 2019 року був асистентом Хосепа Гвардіоли. Зінченко не зупинив навіть той факт, що "Манчестер Сіті" вкотре виграв чемпіонат Англії, тоді як "Арсенал" у момент переходу Олександра був далеким від боротьби за титули.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко із дочкою на відпочинку. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Магія Артети" дозволила тренеру зібрати у Лондоні гарну команду. З ним хотів попрацювати й Габі Жезус. Саме через наставника до "Арсеналу" перейшли Едегор, Хаверц та Райс, а Сака, Мартінеллі та Саліба продовжили контракти з клубом.

З Мікелем Артетою хотів попрацювати й Михайло Мудрик, але у підсумку українського футболіста підписав "Челсі".

Нагадаємо, хавбек Михайло Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно.

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