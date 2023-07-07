Зінченко готовий повернутися на поле: Артета ухвалив важливе рішення

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/arsenal/

Захисник збірної України Олександр Зінченко продовжує відновлюватись від наслідків травми. Через пошкодження футболіст пропустив решту минулого сезону.

Головний тренер "Арсенал" Мікель Артета постійно консультується з медичним штабом щодо здоров'я гравця, повідомляє Express.

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За підсумками останніх медичних тестів Олександра Зінченка було допущено до тренувань в "Арсеналі". 26-річний футболіст працює у загальній групі гравців лондонської команди. Зінченко тренується на повну силу та не скаржиться на дискомфорт.

Підготовка до нового сезону

Український футболіст травмував литковий м'яз наприкінці минулого сезону та не зумів допомогти своїй команді в останніх матчах АПЛ. На той момент "каноніри" втратили шанс на чемпіонський титул.

Артета задоволений станом здоров'я Зінченка. Фото: instagram.com/arsenal/

Крім цього, Зінченко не зміг зіграти у важливих для збірної України матчах відбору на Євро-2024. Підопічні Реброва впоралися із завданням та набрали максимум очок, а також зіграли внічию з Німеччиною у товариському поєдинку.

Вже 12 серпня лондонський "Арсенал" розпочне новий сезон у Прем'єр-лізі. Першим суперником підопічних Мікеля Артети стане "Ноттінгем Форест". Матч пройде у Лондоні

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