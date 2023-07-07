Зинченко готов вернуться на поле: Артета принял важное решение
Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Из-за повреждения футболист пропустил остаток прошлого сезона.
Главный тренер "Арсенал" Микель Артета постоянно консультируется с медицинским штабом по поводу здоровья игрока, сообщает Express.
По итогам последних медицинских тестов Александр Зинченко был допущен к тренировкам в "Арсенале". 26-летний футболист работает в общей группе игроков лондонской команды. Зинченко тренируется в полную силу и не жалуется на дискомфорт.
Подготовка к новому сезону
Украинский футболист травмировал икроножную мышцу в конце прошлого сезона и не сумел помочь своей команде в последних матчах АПЛ. К тому моменту "канониры" потеряли шанс на чемпионский титул.
Помимо этого Зинченко не смог сыграть в важных для сборной Украины матчах отбора на Евро-2024. Подопечные Реброва справились с задачей и набрали максимум очков, а также сыграли вничью с Германией в товарищеском поединке.
Уже 12 августа лондонский "Арсенал" начнет новый сезон в Премьер-лиге. Первым соперником подопечных Микеля Артеты станет "Ноттингем Форест". Матч пройдет в Лондоне.
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