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Зинченко готов вернуться на поле: Артета принял важное решение

7 июля 2023 14:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко готов вернуться на поле: Артета принял важное решение
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Из-за повреждения футболист пропустил остаток прошлого сезона.

Главный тренер "Арсенал" Микель Артета постоянно консультируется с медицинским штабом по поводу здоровья игрока, сообщает Express

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По итогам последних медицинских тестов Александр Зинченко был допущен к тренировкам в "Арсенале". 26-летний футболист работает в общей группе игроков лондонской команды. Зинченко тренируется в полную силу и не жалуется на дискомфорт.  

Подготовка к новому сезону 

Украинский футболист травмировал икроножную мышцу в конце прошлого сезона и не сумел помочь своей команде в последних матчах АПЛ. К тому моменту "канониры" потеряли шанс на чемпионский титул. 

Микель Артета
Артета доволен состоянием здоровья Зинченко. Фото: instagram.com/arsenal/

Помимо этого Зинченко не смог сыграть в важных для сборной Украины матчах отбора на Евро-2024. Подопечные Реброва справились с задачей и набрали максимум очков, а также сыграли вничью с Германией в товарищеском поединке. 

Уже 12 августа лондонский "Арсенал" начнет новый сезон в Премьер-лиге. Первым соперником подопечных Микеля Артеты станет "Ноттингем Форест". Матч пройдет в Лондоне. 

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