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Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

11 июля 2023 11:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко не жалеет о переходе в "Арсенал". Год назад он принял решение сменить клуб из-за главного тренера "канониров".

И Александру Зинченко, и Габриэлю Жезусу хотелось поработать с Микелем Артетой, сообщает Just Arsenal

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Летом прошлого года "Арсенал" заплатил за Александра Зинченко 32 млн фунтов стерлингов. Украинец стал одним из лидеров лондонской команды. За год он провел на поле 33 поединка, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. 

Причина трансфера Зинченко 

Украинский защитник очень хотел поработать с Микелем Артетой. Он сохранил наилучшие воспоминания о наставнике, который с 2016 по 2019 годы был ассистентом Хосепа Гвардиолы. Зинченко не остановил даже тот факт, что "Манчестер Сити" в очередной раз выиграл чемпионат Англии, тогда как "Арсенал" в момент перехода Александра был далек от борьбы за титулы. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с дочерью на отдыхе. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Магия Артеты" позволила тренеру собрать в Лондоне хорошую команду. С ним хотел поработать и Габи Жезус. Именно из-за наставника в "Арсенал" перешли Эдегор, Хаверц и Райс, а Сака, Мартинелли и Салиба продлили контракты с клубом. 

С Микелем Артетой хотел поработать и Михаил Мудрик, но в итоге украинского футболиста подписал "Челси". 

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино. 

Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер". 

Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера. 

"Манчестер Юнайтед" продаст одного из лидеров: известна сумма трансфера. 

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