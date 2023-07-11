Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца
Защитник сборной Украины Александр Зинченко не жалеет о переходе в "Арсенал". Год назад он принял решение сменить клуб из-за главного тренера "канониров".
И Александру Зинченко, и Габриэлю Жезусу хотелось поработать с Микелем Артетой, сообщает Just Arsenal.
Летом прошлого года "Арсенал" заплатил за Александра Зинченко 32 млн фунтов стерлингов. Украинец стал одним из лидеров лондонской команды. За год он провел на поле 33 поединка, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Причина трансфера Зинченко
Украинский защитник очень хотел поработать с Микелем Артетой. Он сохранил наилучшие воспоминания о наставнике, который с 2016 по 2019 годы был ассистентом Хосепа Гвардиолы. Зинченко не остановил даже тот факт, что "Манчестер Сити" в очередной раз выиграл чемпионат Англии, тогда как "Арсенал" в момент перехода Александра был далек от борьбы за титулы.
"Магия Артеты" позволила тренеру собрать в Лондоне хорошую команду. С ним хотел поработать и Габи Жезус. Именно из-за наставника в "Арсенал" перешли Эдегор, Хаверц и Райс, а Сака, Мартинелли и Салиба продлили контракты с клубом.
С Микелем Артетой хотел поработать и Михаил Мудрик, но в итоге украинского футболиста подписал "Челси".
Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.
Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер".
Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.
Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера.
"Манчестер Юнайтед" продаст одного из лидеров: известна сумма трансфера.