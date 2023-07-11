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"ПСЖ" окончательно решил будущее Мбаппе и Неймара

11 июля 2023 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"ПСЖ" окончательно решил будущее Мбаппе и Неймара
Килиан Мбаппе благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар больше не смогут играть в одном клубе. Кто-то из них гарантировано покинет "ПСЖ" этим летом. 

Руководство парижского клуба приняло решение по поводу будущего своих звезд, сообщает UOL.

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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы уйти из "ПСЖ". У форварда остался год по контракту с клубом, но уже сейчас он задумывается о смене обстановки. Семья Мбаппе считает, что Килиан еще не принял решения относительно будущего, хотя на этом настаивает "ПСЖ". 

Что будет с Неймаром? 

Изначально клуб хотел избавиться от бразильца, поскольку результативность игрока снизилась, а зарплата остается стабильно высокой. Но после того, как Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ", руководство клуба задумалось о целесообразности продажи бразильца. 

Мбаппе, Неймар и Бекхэм
Мбаппе, Неймар и Бекхэм. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Если Мбаппе все же сменит клуб, "ПСЖ" оставит Неймара еще на сезон. Бразилец способен разнообразить игру команды в атаке в те моменты, когда он здоров и мотивирован. Но если "ПСЖ" сможет удержать Мбаппе, но Неймар будет выставлен на трансфер. Чемпионы Франции могут даже рассмотреть вариант с тем, чтобы отдать бразильца в аренду. 

В сезоне 2022/2023 Неймар сыграл за "ПСЖ" 29 поединков во всех турнирах. На его счету 18 забитых мячей и 17 результативных передач.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино. 

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