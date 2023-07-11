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Кейн домовився з "Баварією" про трансфер: що відомо

11 липня 2023 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн домовився з "Баварією" про трансфер: що відомо
Харрі Кейн у збірній Англії. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард англійського "Тоттенгема" Харрі Кейн підписав угоду про безкоштовний перехід до мюнхенської "Баварії" наступного року. Це станеться, якщо "шпори", як і раніше, відмовлятимуться його продавати цього літа.

Капітан "трьох левів" рішуче налаштований продовжити кар'єру в Німеччині, повідомляє Bild.

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Капітан збірної Англії погодив особисті умови з чемпіонами Німеччини й дуже хоче переїхати до "Баварії" у трансферне вікно. Однак голова правління "Тоттенгема" Деніел Леві, як і раніше, сповнений рішучості утримати Кейна навіть попри ризик через рік безкоштовно втратити лідера команди.

Зміна стратегії переговорів

"Шпори" відхилили дві пропозиції від чемпіонів Німеччини. "Баварія" довела суму трансферу до 80 млн євро і готова її покращити, щоб отримати Харрі вже зараз. При цьому німці уклали угоду з Кейном, щоб підписати її безкоштовно наступного року.

Харрі Кейн
Кейн та Сака святкують гол. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кейн схвалив перехід до мюнхенської "Баварії" наступного літа, якщо два клуби не зможуть укласти угоду цього року. Футболіст категорично не хоче продовжувати угоду зі "шпорами", хоча новий тренер намагається умовити Харрі залишитися.

Нагадаємо, хавбек Михайло Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно.

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