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Кейн договорился с "Баварией" о трансфере: что известно

11 июля 2023 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн договорился с "Баварией" о трансфере: что известно
Харри Кейн в сборной Англии. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английского "Тоттенхэма" Харри Кейн подписал соглашение о бесплатном переходе в мюнхенскую "Баварию" в следующем году. Это произойдет, если "шпоры" по-прежнему будут отказываться его продавать нынешним летом. 

Капитан "трех львов" решительно настроен продолжить карьеру в Германии, сообщает Bild

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Капитан сборной Англии согласовал личные условия с чемпионами Германии и очень хочет переехать в "Баварию" в текущее трансферное окно. Однако председатель правления "Тоттенхэма" Дэниел Леви по-прежнему полон решимости удержать Кейна даже несмотря на риск через год бесплатно потерять лидера команды. 

Смена стратегии переговоров

"Шпоры" отклонили два предложения от чемпионов Германии. "Бавария" довела сумму трансфера до 80 млн евро и готова ее улучшить, чтобы получить Харри уже сейчас. При этом немцы заключили соглашение с Кейном, чтобы подписать его бесплатно в следующем году.

Харри Кейн
Кейн и Сака празднуют гол. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кейн одобрил переход в мюнхенскую "Баварию" следующим летом, если два клуба не смогут заключить сделку в этом году. Футболист категорически не хочет продлевать соглашение со "шпорами", хотя новый тренер пытается уговорить Харри остаться.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино. 

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