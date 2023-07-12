Ротань может не поехать на Олимпиаду в Париж
Главной тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пока не получил разрешение поехать с командой на Олимпийские игры летом 2024 года. Специалиста связывает контракт с клубом "Александрия".
Исполнительный директор "Александрии" Дмитрий Китаев в интервью FanDay пообещал найти компромисс.
Руслан Ротань вывел украинскую "молодежку" в полуфинал Евро-2023, что гарантировало команде Олимпийскую путевку. 41-летний специалист должен повезти команду на турнир в Париж, однако контракт с "Александрией" может помешать этим планам.
Позиция "Александрии"
Контракт Ротаня с клубом действует до лета 2025 года. При этом "Александрия" не обязана отпускать тренера на Олимпийский Игры, поскольку этот турнир проходит не под эгидой ФИФА.
В клубе пообещали найти решение, которое устроит все стороны. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. На это время могут быть запланированы первые поединки чемпионата Украины в сезоне 2024/2025. Получается конфликт интересов.
Однако в "Александрии" понимают, что успех сборной Украины под руководством Руслана Ротаня положительно влияет на имидж клуба. Дмитрий Китаев заверил, что игра "молодежки" произвела положительное впечатление. До начала подготовки к Олимпиаде еще есть время, и компромисс будет найден.
Напомним, форвард Роман Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ.
Хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.
Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер".
Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.
"ПСЖ" окончательно решил будущее Мбаппе и Неймара.
Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.