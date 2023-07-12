Ротань може не поїхати на Олімпіаду у Париж

Руслан Ротань у молодіжній збірній України. Фото: пресслужба УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поки що не отримав дозвіл поїхати з командою на Олімпійські ігри влітку 2024 року. Фахівця пов'язує контракт із клубом "Олександрія".

Виконавчий директор "Олександрії" Дмитро Кітаєв в інтерв'ю FanDay пообіцяв знайти компроміс.

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Руслан Ротань вивів українську "молодіжку" у півфінал Євро-2023, що гарантувало команді Олімпійську путівку. 41-річний фахівець має повезти команду на турнір до Парижа, проте контракт із "Олександрією" може завадити цим планам.

Руслан Ротань керує грою команди. Фото: пресслужба УАФ

Позиція "Олександрії"

Контракт Ротаня із клубом діє до літа 2025 року. При цьому "Олександрія" не зобов'язана відпускати тренера на Олімпійські Ігри, оскільки цей турнір відбувається не під егідою ФІФА.

У клубі пообіцяли знайти рішення, яке влаштує усі сторони. Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня. На цей час можуть бути заплановані перші поєдинки чемпіонату України у сезоні 2024/2025. Виходить конфлікт інтересів.

Однак у "Олександрії" розуміють, що успіх збірної України під керівництвом Руслана Ротаня позитивно впливає на імідж клубу. Дмитро Кітаєв запевнив, що гра "молодіжки" справила позитивне враження. До початку підготовки до Олімпіади ще є час і компроміс буде знайдено.

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