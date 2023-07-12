Осимхен перейдет в "Челси": за него заплатят как за целую команду
Этим летом "Челси" ищет нового нападающего, поскольку главный тренер команды Маурисио Почеттино надеется усилить состав перед сезоном 2023/2024. В лондонском клубе уже определились с приоритетной трансферной целью.
"Челси" хочет пригласить форварда "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает Football London.
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что ни "Челси", ни "Манчестер Юнайтед" не могут позволить себе подписать Виктора Осимхена в летнее трансферное окно. Нигерийский нападающий забил 26 голов в победной для неаполитанцев кампании Серии А в прошлом сезоне.
Сколько "Челси" заплатит за Осимхена?
В то время как "Наполи" отчаянно пытается удержать игрока сборной Нигерии, "синих" не смущает их упрямая позиция. Срок действия контракта Осимхена истекает в 2025 году. Форвард хочет сменить клуб. Если "Наполи" не продаст Виктора этим летом, через год его трансферная стоимость снизится.
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что Осимхен покинет "Наполи", если итальянская команда получит "непристойное предложение". И "Челси" уже готовит такое предложение. Де Лаурентис не хочет продавать Осимхена дешевле, чем за 200 млн евро. Лондонский клуб может позволить себе такие траты, но планирует торговаться с неаполитанцами. "Челси" хочет сократить сумму сделки до 120 млн евро.
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