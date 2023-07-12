Осимхен перейдет в "Челси": за него заплатят как за целую команду

Маурисио Почеттино на презентации в "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Этим летом "Челси" ищет нового нападающего, поскольку главный тренер команды Маурисио Почеттино надеется усилить состав перед сезоном 2023/2024. В лондонском клубе уже определились с приоритетной трансферной целью.

"Челси" хочет пригласить форварда "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает Football London.

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Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что ни "Челси", ни "Манчестер Юнайтед" не могут позволить себе подписать Виктора Осимхена в летнее трансферное окно. Нигерийский нападающий забил 26 голов в победной для неаполитанцев кампании Серии А в прошлом сезоне.

Сколько "Челси" заплатит за Осимхена?

В то время как "Наполи" отчаянно пытается удержать игрока сборной Нигерии, "синих" не смущает их упрямая позиция. Срок действия контракта Осимхена истекает в 2025 году. Форвард хочет сменить клуб. Если "Наполи" не продаст Виктора этим летом, через год его трансферная стоимость снизится.

Виктор Осимхен с чемпионским кубком. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что Осимхен покинет "Наполи", если итальянская команда получит "непристойное предложение". И "Челси" уже готовит такое предложение. Де Лаурентис не хочет продавать Осимхена дешевле, чем за 200 млн евро. Лондонский клуб может позволить себе такие траты, но планирует торговаться с неаполитанцами. "Челси" хочет сократить сумму сделки до 120 млн евро.

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