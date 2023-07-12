Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис нашел новичка для "Динамо" и ждет одобрения Луческу arrow

Суркис нашел новичка для "Динамо" и ждет одобрения Луческу

12 июля 2023 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис нашел новичка для "Динамо" и ждет одобрения Луческу
Игорь Суркис наблюдает за игрой "Динамо". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард молодежной сборной Украины Даниил Алефиренко может стать футболистом киевского "Динамо". Столичный клуб ищет молодого, перспективного игрока в атаку.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис уже готов сделать в "Зарю" запрос по футболисту, сообщает "ТаТоТаке". 

Читайте также:

"Динамо" готово компенсировать уход нескольких атакующих футболистов трансфером 23-летнего воспитанника "Металлиста" Даниила Алефиренко. Президент киевского клуба Игорь Суркис готов заплатить за переход игрока миллион долларов. 

Даниил Алефиренко
Даниил Алефиренко на тренировке. Фото: instagram.com/_alif_d/

Решение Луческу 

Суркис не готов самостоятельно оформить трансфер Алефиренко. Ему необходимо согласование главного тренера команды Мирчи Луческу. Если наставник не согласится на переход игрока, но президент не послушает специалиста, это может привести к скандалу. 

В январе 2023 года Даниил Алефиренко на правах аренды перешел в одесский "Черноморец". В общей сложности форвард сыграл в прошлом сезоне 19 поединков, забил девять голов и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, форвард Роман Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ. 

Тренер Руслан Ротань может не поехать на Олимпиаду в Париж. 

Хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино. 

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца. 

"ПСЖ" окончательно решил будущее Мбаппе и Неймара

Месси назвал настоящую причину отказа от возвращения в "Барселону". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз