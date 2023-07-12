Суркис нашел новичка для "Динамо" и ждет одобрения Луческу

Игорь Суркис наблюдает за игрой "Динамо". Фото: УНИАН

Форвард молодежной сборной Украины Даниил Алефиренко может стать футболистом киевского "Динамо". Столичный клуб ищет молодого, перспективного игрока в атаку.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис уже готов сделать в "Зарю" запрос по футболисту, сообщает "ТаТоТаке".

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"Динамо" готово компенсировать уход нескольких атакующих футболистов трансфером 23-летнего воспитанника "Металлиста" Даниила Алефиренко. Президент киевского клуба Игорь Суркис готов заплатить за переход игрока миллион долларов.

Даниил Алефиренко на тренировке. Фото: instagram.com/_alif_d/

Решение Луческу

Суркис не готов самостоятельно оформить трансфер Алефиренко. Ему необходимо согласование главного тренера команды Мирчи Луческу. Если наставник не согласится на переход игрока, но президент не послушает специалиста, это может привести к скандалу.

В январе 2023 года Даниил Алефиренко на правах аренды перешел в одесский "Черноморец". В общей сложности форвард сыграл в прошлом сезоне 19 поединков, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

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