Суркіс знайшов новачка для "Динамо" і чекає на схвалення Луческу

Ігор Суркіс спостерігає за грою "Динамо". Фото: УНІАН

Форвард молодіжної збірної України Даниїл Алефіренко може стати футболістом київського "Динамо". Столичний клуб шукає молодого, найперспективнішого гравця в атаку.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс вже готовий зробити у "Зорю" запит щодо футболіста, повідомляє "ТаТоТаке".

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Даниїл Алефіренко на тренуванні. Фото: instagram.com/_alif_d/

Рішення Луческу

Суркіс не готовий самостійно оформити трансфер Алефіренка. Йому необхідне узгодження головного тренера команди Мірчі Луческу. Якщо наставник не погодиться на перехід гравця, але президент не послухає фахівця, це може спричинити скандал.

У січні 2023 року Даниїл Алефіренко на правах оренди перейшов до одеського "Чорноморця". Загалом форвард зіграв минулого сезону 19 поєдинків, забив дев'ять голів і зробив одну результативну передачу.

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