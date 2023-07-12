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Мессі назвав справжню причину відмови від повернення до "Барселони"

12 липня 2023 12:17
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Мессі назвав справжню причину відмови від повернення до "Барселони"
Ліонель Мессі обмірковує важливе рішення. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі разом із сім'єю прибув до США, де найближчим часом почне тренуватись у складі свого нового клубу "Інтер Маямі". Кілька місяців тому футболіст відкинув варіант із поверненням до "Барселони".

Президент каталонського клубу Жоан Лапорт назвав причину відмови Мессі в інтерв'ю Marca.

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Після двох років у складі французького "ПСЖ" Ліонель Мессі міг повернутися до клубу, у якому зробив собі ім'я. Декілька місяців обговорювалася ймовірність того, що аргентинець підпише контракт із "Барселоною" на правах вільного агента.

Причина відмови Мессі

Зрештою аргентинець вибрав варіант із переїздом за океаном. Він став футболістом клубу "Інтер Маямі", яким володіє Девід Бекхем. Уболівальники "Барселони" були розчаровані таким рішенням. Їхній відчай міг посилитися після пояснення президента клубу Жоана Лапорти, який розповів правду про переговори з легендарним гравцем.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter

"Ми вже погодили контракт із Ліонелем Мессі. І навіть керівництво Ла-Ліги попередньо схвалило цей трансфер. Але потім позиція самого гравця різко змінилася.

До нас приїхав батько Мессі й сказав, що Ліонель провів два дуже складні сезони в "ПСЖ". Футболіст не гарантував відповідальності за результати на "Камп Ноу" і хотів провести час у чемпіонаті, де тиск на нього зменшиться", — розповів Жоан Лапорта.

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