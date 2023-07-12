Месси назвал настоящую причину отказа от возвращения в "Барселону"

Лионель Месси обдумывает важное решение. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вместе с семьей прибыл в США, где в ближайшее время начнет тренироваться в составе своего нового клуба "Интер Майами". Несколько месяцев назад футболист отверг вариант с возвращением в "Барселону".

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта назвал причину отказа Месси в интервью Marca.

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После двух лет в составе французского "ПСЖ" Лионель Месси мог вернуться в клуб, в котором сделал себе имя. Несколько месяцев обсуждалась вероятность того, что аргентинец подпишет контракт с "Барселоной" на правах свободного агента.

Причина отказа Месси

В конечном итоге аргентинец выбрал вариант с переездом за океаном. Он стал футболистом клуба "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. Болельщики "Барселоны" были разочарованы таким решением. Их отчаяние могло усилиться после объяснения президента клуба Жоана Лапорты, который рассказал правду о переговорах с легендарным игроком.

Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: REUTERS/Thomas Peter

"Мы уже согласовали контракт с Лионелем Месси. И даже руководство Ла Лиги предварительно одобрило этот трансфер. Но затем позиция самого игрока резко изменилась.

К нам приехал отец Месси и сказал, что Лионель провел два очень сложных сезона в "ПСЖ". Футболист не гарантировал ответственность за результаты на "Камп Ноу" и хотел провести время в чемпионате, где давление на него уменьшится", — рассказал Жоан Лапорта.

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