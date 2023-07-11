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Пятов міг перейти до "Динамо": стало відомо, чому не відбувся трансфер

11 липня 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пятов міг перейти до "Динамо": стало відомо, чому не відбувся трансфер
Андрій Пятов на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У легендарного воротаря донецького "Шахтаря" Андрія Пятова був шанс опинитися у київському "Динамо". Вихованець полтавської "Ворскли" ще в юному віці привернув увагу скаутів столичного клубу.

Про причини відходу Пятова до "Шахтаря" розповів його тренер Олександр Єжаков, повідомляє "Український футбол".

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У 2005 році гра Андрія Пятова за полтавську "Ворсклу" зацікавила тренерський штаб київського "Динамо". На той час "біло-сині" пильно стежили за всіма українськими гравцями. Столичний клуб вирішив запросити молодого футболіста, але той обрав "Шахтар".

Причини рішення Пятова

Олександр Єжов обговорив із юним голкіпером перспективи у київському "Динамо". Ворота столичного клубу в ті роки захищав Олександр Шовковський, беззмінний воротар біло-синіх. Чимало амбітних гравців намагалися нав'язати конкуренцію голкіперу збірної України, але жоден з них не досяг успіху.

Андрій П'ятов
Останній матч Пятова. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У підсумку Пятов дав згоду на перехід до "Шахтаря", а не до "Динамо". У 2007 році він підписав контракт із "гірниками", у складі яких виступав до 2023 року. Кілька днів тому Андрій Пятов увійшов до тренерського штабу нового головного тренера "гірників" Патріка ван Леувена.

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