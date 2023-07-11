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Пятов мог перейти в "Динамо": стало известно, почему не состоялся трансфер

11 июля 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пятов мог перейти в "Динамо": стало известно, почему не состоялся трансфер
Андрей Пятов на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

У легендарного вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова был шанс оказаться в киевском "Динамо". Воспитанник полтавской "Ворсклы" еще в юном возрасте привлек внимание скаутов столичного клуба. 

О причинах ухода Пятова в "Шахтер" рассказал его тренер Александр Ежаков, сообщает "Украинский футбол". 

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В 2005 году игра Андрея Пятова за полтавскую "Ворсклу" заинтересовала тренерский штаб киевского "Динамо". В те времена "бело-синие" пристально следили за всеми украинскими игроками. Столичный клуб принял решение пригласить молодого футболиста, но тот выбрал "Шахтер". 

Причины решения Пятова 

Александр Ежов обсудил с юным голкипером перспективы в киевском "Динамо". Ворота столичного клуба в те годы защищал Александр Шовковский, бессменный вратарь "бело-синих". Немало амбициозных игроков пытались навязать конкуренцию голкиперу сборной Украины, но ни один из них не добился успеха. 

Андрей Пятов
Последний матч Пятова. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В итоге Пятов дал согласие на переход в "Шахтер", а не в "Динамо". В 2007 году он подписал контракт с "горняками", в составе которых выступал до 2023 года. Несколько дней назад Андрей Пятов вошел в тренерский штаб нового главного тренера "горняков" Патрика ван Леувена. 

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