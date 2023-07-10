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Пятов официально завершил карьеру и стал тренером "Шахтера"

10 июля 2023 14:20
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Агабекян Карен
редактор
Пятов официально завершил карьеру и стал тренером "Шахтера"
Андрей Пятов. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Подтвердилась информация о будущем 39-летнего голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова. Футболист завершил карьеру.

Теперь Пятов будет работать в тренерском штабе Патрика ван Леувена.

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Пятов стал вторым голкипером "Шахтера", покинувшим рамку ворот клуба этим летом. Ранее команду покинул четвертый голкипер Алексей Шевченко. Также команду летом может покинуть Анатолий Трубин, за которым охотится миланский "Интер".

Андрей Пятов в сборной Украины. Фото: УАФ

Пятов будет набираться опыта как тренер

По информации клуба, Пятов вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена, но пока неизвестно какой у него будет фронт работ.

Отмечается, что 6 августа товарищеский матч против "Тоттенхэма" станет для Пятова прощальным.

Пятов провел в составе "Шахтера" 482 матча, что стало третьим показателем в истории клуба, и наибольшим количеством игр среди голкиперов.

В "Шахтере" воспитанник полтавского футбола выиграл 28 трофеев, что стало абсолютным рекордом клуба.

Пятов выступал за "Ворсклу", "Шахтер" и сборную Украины. "Горняки" и Андреем в воротах выиграли одиннадцать чемпионств Украины, 8 раз Кубок страны, 6 раз – Суперкубок.

Наибольшей победой голкипера стал Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009 гг.

Также Пятов становился серебряным призером молодежного чемпионата Европы-2006 в команде Алексея Михайличенко.

За национальную сборную Пятов провел 102 матча, был основным на чемпионатах Европы 2012 и 2016.

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