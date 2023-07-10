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Пятов офіційно завершив кар'єру та став тренером "Шахтаря"

10 липня 2023 14:20
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Агабекян Карен
редактор
Пятов офіційно завершив кар'єру та став тренером "Шахтаря"
Андрій Пятов. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Підтвердилася інформація про майбутнє 39-річного голкіпера донецького "Шахтаря" Андрія Пятова. Футболіст завершив кар'єру

Тепер Пятов працюватиме у тренерському штабі Патріка ван Леувена.

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Пятов став другим голкіпером "Шахтаря", який залишив рамку воріт клубу цього літа. Раніше команду залишив четвертий голкіпер Олексій Шевченко. Також команду влітку може залишити Анатолій Трубін, за яким полює міланський "Інтер".

Андрій Пятов у збірній України. Фото: УАФ

Пятов набиратиметься досвіду як тренер

За інформацією клубу, Пятов увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена, але поки невідомо, який у нього буде фронт робіт.

Зазначається, що 6 серпня товариський матч проти "Тоттенгема" стане для Пятова прощальним.

Пятов провів у складі "Шахтаря" 482 матчі, що стало третім показником в історії клубу, та найбільшою кількістю ігор серед голкіперів.

У "Шахтарі" вихованець полтавського футболу виграв 28 трофеїв, що стало абсолютним рекордом клубу.

П'ятов виступав за "Ворсклу", "Шахтар" та збірну України. "Гірники" з Андрієм у воротах виграли одинадцять чемпіонств України, 8 разів Кубок країни, 6 разів — Суперкубок.

Найбільшою перемогою голкіпера став Кубок УЄФА у сезоні 2008/2009.

Також Пятов ставав срібним призером молодіжного чемпіонату Європи-2006 у команді Олексія Михайличенка.

За національну збірну Пятов провів 102 матчі, був основним на чемпіонатах Європи 2012 та 2016.

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