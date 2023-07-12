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Осімхен перейде до "Челсі": за нього заплатять як за цілу команду

12 липня 2023 15:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Осімхен перейде до "Челсі": за нього заплатять як за цілу команду
Маурісіо Почеттіно на презентації в "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Цього літа "Челсі" шукає нового нападаючого, оскільки головний тренер команди Маурісіо Почеттіно сподівається посилити склад перед сезоном 2023/2024. У лондонському клубі вже визначились із пріоритетною трансферною метою.

"Челсі" хоче запросити форварда "Наполі" Віктора Осімхена, повідомляє Football London.

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Президент "Наполі" Ауреліо де Лаурентіс заявив, що ні "Челсі", ні "Манчестер Юнайтед" не можуть дозволити собі підписати Віктора Осімхена у літнє трансферне вікно. Нігерійський гравець забив 26 голів у переможній для неаполітанців кампанії Серії А минулого сезону.

Скільки "Челсі" заплатить за Осімхена?

У той час, як "Наполі" відчайдушно намагається утримати гравця збірної Нігерії, "синіх" не бентежить їхня вперта позиція. Термін дії контракту Осімхена спливає у 2025 році. Форвард хоче змінити клуб. Якщо "Наполі" не продасть Віктора цього літа, через рік його трансферна вартість знизиться.

Віктор Осімхен
Віктор Осімхен із чемпіонським кубком. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що Осімхен залишить "Наполі", якщо італійська команда отримає "непристойну пропозицію". І "Челсі" вже готує таку пропозицію. Де Лаурентіс не хоче продавати Осімхена дешевше, ніж за 200 млн євро. Лондонський клуб може дозволити собі такі витрати, але планує торгуватись із неаполітанцями. "Челсі" хоче скоротити суму операції до 120 млн євро.

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