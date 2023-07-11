Легенда "Челсі" та збірної Англії називав Миколенка топовим гравцем
Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко розповів, як його назвав колишній головний тренер клубу Френк Лемпард. Фахівець намагався додати йому впевненості.
Невдовзі після трансферу Миколенка в "Евертона" на "тренерському мостику" Лемпард змінив Рафаеля Бенітеса. Миколенко розповів про цю ситуацію в інтерв’ю SportArena.
Зазначимо, що Миколенко у січні 2022 року перейшов із київського "Динамо" до "Евертона" за 23,5 млн євро.
Миколенко — топовий гравець
Лемпарда після призначення на посаду провів з Миколенком індивідуальну бесіду, щоб підтримати гравця після трансферу.
"З Лемпардом я працював майже рік. Це хороша людина, яка дала мені шанс грати в "Евертоні". Якось він викликав мене до свого кабінету і став показувати нарізки моїх вдалих дій у матчах Ліги чемпіонів із Баварією та Барселоною, за збірну України", — розповів футболіст.
За словами Миколенка, Лемпард таким чином хотів його підтримати та розслабити після кількох невдалих ігор. Тренер також намагався нагадати Віталію, що той є топовим гравцем.
"Він сказав мені: "Дивися, ти — топовий гравець. Мало хто у нашій команді грав на цьому рівні. Тобі просто потрібно трохи розслабитись. Наступний матч я грав у складі й не випадав з нього до кінця сезону", — зазначив Миколенко.
Зазначимо, що Миколенко під керівництвом Лемпарда зіграв 35 матчів.
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