Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Легенда "Челсі" та збірної Англії називав Миколенка топовим гравцем arrow

Легенда "Челсі" та збірної Англії називав Миколенка топовим гравцем

11 липня 2023 16:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Легенда "Челсі" та збірної Англії називав Миколенка топовим гравцем
Віталій Миколенко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко розповів, як його назвав колишній головний тренер клубу Френк Лемпард. Фахівець намагався додати йому впевненості.

Невдовзі після трансферу Миколенка в "Евертона" на "тренерському мостику" Лемпард змінив Рафаеля Бенітеса. Миколенко розповів про цю ситуацію в інтерв’ю SportArena.

Читайте також:

Зазначимо, що Миколенко у січні 2022 року перейшов із київського "Динамо" до "Евертона" за 23,5 млн євро.

Миколенко — топовий гравець

Лемпарда після призначення на посаду провів з Миколенком індивідуальну бесіду, щоб підтримати гравця після трансферу.

"З Лемпардом я працював майже рік. Це хороша людина, яка дала мені шанс грати в "Евертоні". Якось він викликав мене до свого кабінету і став показувати нарізки моїх вдалих дій у матчах Ліги чемпіонів із Баварією та Барселоною, за збірну України", — розповів футболіст.

За словами Миколенка, Лемпард таким чином хотів його підтримати та розслабити після кількох невдалих ігор. Тренер також намагався нагадати Віталію, що той є топовим гравцем.

"Він сказав мені: "Дивися, ти — топовий гравець. Мало хто у нашій команді грав на цьому рівні. Тобі просто потрібно трохи розслабитись. Наступний матч я грав у складі й не випадав з нього до кінця сезону", — зазначив Миколенко.

Зазначимо, що Миколенко під керівництвом Лемпарда зіграв 35 матчів.

Нагадаємо, хавбек Михайло Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно.

Голкіпер Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в Німеччині замість трансферу в "Інтер". 

Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця. 

Півзахисник Віктор Циганков переїде до Англії: "Жирону" потрібні гроші.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз