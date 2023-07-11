Легенда "Челсі" та збірної Англії називав Миколенка топовим гравцем

Віталій Миколенко. Фото: скриншот

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко розповів, як його назвав колишній головний тренер клубу Френк Лемпард. Фахівець намагався додати йому впевненості.

Невдовзі після трансферу Миколенка в "Евертона" на "тренерському мостику" Лемпард змінив Рафаеля Бенітеса. Миколенко розповів про цю ситуацію в інтерв’ю SportArena.

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Зазначимо, що Миколенко у січні 2022 року перейшов із київського "Динамо" до "Евертона" за 23,5 млн євро.

Миколенко — топовий гравець

Лемпарда після призначення на посаду провів з Миколенком індивідуальну бесіду, щоб підтримати гравця після трансферу.

"З Лемпардом я працював майже рік. Це хороша людина, яка дала мені шанс грати в "Евертоні". Якось він викликав мене до свого кабінету і став показувати нарізки моїх вдалих дій у матчах Ліги чемпіонів із Баварією та Барселоною, за збірну України", — розповів футболіст.

За словами Миколенка, Лемпард таким чином хотів його підтримати та розслабити після кількох невдалих ігор. Тренер також намагався нагадати Віталію, що той є топовим гравцем.

"Він сказав мені: "Дивися, ти — топовий гравець. Мало хто у нашій команді грав на цьому рівні. Тобі просто потрібно трохи розслабитись. Наступний матч я грав у складі й не випадав з нього до кінця сезону", — зазначив Миколенко.

Зазначимо, що Миколенко під керівництвом Лемпарда зіграв 35 матчів.

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