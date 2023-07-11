Легенда "Челси" и сборной Англии называл Миколенко топовым игроком

Виталий Миколенко. Фото: скриншот

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал, как его назвал бывший главный тренер клуба Фрэнк Лэмпард. Специалист пытался придать ему уверенность.

Вскоре после трансфера Миколенко у "Эвертона" на "тренерском мостике" Лэмпард сменил Рафаэля Бенитеса. Миколенко рассказал об этой ситуации в интервью SportArena.

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Миколенко — топовый игрок

Лэмпарда после назначения на должность провел с Миколенко индивидуальную беседу, чтобы поддержать игрока после трансфера.

"С Лэмпардом я работал почти год. Это хороший человек, который дал мне шанс играть в "Эвертоне". Однажды он вызвал меня в свой кабинет и стал показывать нарезки моих удачных действий в матчах Лиги чемпионов с "Баварией" и "Барселоной", за сборную Украины", — рассказал футболист.

По словам Миколенко, Лэмпард, таким образом, хотел его поддержать и расслабить после нескольких неудачных игр. Тренер также пытался напомнить Виталию, что тот является топовым игроком.

"Он сказал мне: "Смотри, ты — топовый игрок. Мало кто в нашей команде играл на этом уровне. Тебе просто нужно немного расслабиться. Следующий матч я играл в составе и не выпадал из него до конца сезона" , — отметил Миколенко.

Отметим, что Миколенко под руководством Лэмпарда сыграл 35 матчей.

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