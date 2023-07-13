Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ

Руслан Маліновський у збірній України. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може перейти до клубу англійської Прем'єр-ліги. Він увійшов до списку футболістів, які цікаві "Тоттенгему".

Лондонці хочуть посилити центр поля та готують пропозицію для "Марселя", повідомляє Daily Mail.

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"Тоттенгем" став активним гравцем на літньому трансферному ринку. Новий головний тренер команди Ангелос Постекоглу хоче посилити склад, щоб здобути можливість боротися за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі. "Шпори" вже витратили на нових футболістів 136 млн євро. До клубу перейшли Джеймс Меддісон, Манор Соломон, Педро Порро, Гільєрмо Вікаріо та Деян Кулусевські.

Трансфер Маліновського

Черговим новачків "Тоттенгема" може стати Руслан Маліновський. "Шпори" хочуть отримати склад, який збереже міць навіть під час травм та втоми лідерів команди. Постекоглу впевнений, що Маліновський зможе стати важливою частиною "Тоттенгема".

Маліновський в атаці. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Лондонці все ще намагаються зберегти Харрі Кейна і відкидають усі пропозиції щодо трансферу гравця. Можливість пограти в одній команді з капітаном збірної Англії приваблює потенційних новачків.

"Тоттенгем" готовий заплатити за Маліновського 20 млн євро, не рахуючи бонуси. "Марсель" наступного тижня отримає пропозицію щодо трансферу українського гравця.

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