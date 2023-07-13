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Луческу неспроста працює в "Динамо": розкрито таємницю тренера

13 липня 2023 15:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу неспроста працює в "Динамо": розкрито таємницю тренера
Мірча Луческу стежить за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не збирається йти зі столичного клубу. Після закінчення терміну дії контракту наставник продовжуватиме працювати.

Луческу досі не замислюється про пенсію, повідомляє ProSport.

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Контракт Мірчі Луческу із київським "Динамо" діє до літа наступного року. Попри проблеми зі здоров'ям минулого сезону, румунський фахівець не збирається достроково йти з команди. Ба більше — він зовсім не замислюється над пенсією.

Олександр Шовковський
Шовковський допомагає Луческу. Фото: пресслужба "Динамо"

Мотивація Луческу

Румунський мільярдер Іоан Нікулає розкрив секрет мотивації досвідченого наставника. За його словами, Мірча Луческу просто не уявляє себе без футболу. Щоранку тренер прокидається з чітким планом, який має покращити гру його підопічних.

За кілька тижнів Луческу виповниться 78 років. Попри солідний вік, він продовжить працювати доти, доки залишаться клуби, зацікавлені у послугах Мірчі. Не виключено, що з наступного сезону тренуватиме "Динамо" Олександр Шовковський, але поки що Мірча Луческу не збирається йти з посади наставника столичної команди.

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