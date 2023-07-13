"Баварія" виставила на трансфер відомого футболіста

Мане та Ноєр після матчу. Фото: instagram.com/sadiomaneofficiel/

Мюнхенська "Баварія" не поспішає витрачати гроші на літньому трансферному ринку. Чемпіони Німеччини збирають на перехід Харрі Кейна і відпускають гравців, на яких Томас Тухель не розраховує у новому сезоні.

Одним із них є сенегальський форвард Садіо Мане, повідомляє Bild.

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Капітан збірної Сенегалу Садіо Мане перейшов до "Баварії" рік тому. Мюнхенці заплатили 32 млн євро за одного з найкращих гравців "Ліверпуля". Проте 31-річний форвард так і не зміг виявити себе у Бундеслізі.

Причина продажу Мане

У сезоні-2022/2023 сенегальський футболіст зіграв за "Баварію" 37 матчів у всіх турнірах. Він забив лише 11 голів. Це набагато менше, ніж розраховували у мюнхенському клубі. До того ж Мане пропустив кілька місяців через травми.

Садіо Мане у збірній Сенегалу. Фото: instagram.com/sadiomaneofficiel/

Проте вирішальним чинником стала поведінка сенегальця. Наприкінці сезону він влаштував бійку із партнером по команді, іншим футболістам довелося рознімати партнерів по команді. Сукупність цих причин призвела до того, що Мане виставили на трансфер.

"Баварія" хоче заробити на продажу Садіо не менше ніж 25 млн євро. Серед зацікавлених клубів опинилися французькі "ПСЖ" та "Марсель", англійські "Ліверпуль" та "Ньюкасл", а також іспанський "Атлетіко".

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