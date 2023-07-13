Світоліна проти Вондроушової в 1/2 "Вімблдону": де і коли дивитись

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Сьогодні в Лондоні на центральних кортах "Вімблдону" пройде півфінал між українкою Еліною Світоліною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Одеситка дійшла до цієї стадії вдруге у кар'єрі.

Українка дев'ять місяців тому народила доньку, а у квітні відновила кар'єру та пройшла до чвертьфіналу "Ролан Гаррос" та до півфіналу "Вімблдону", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Світоліна розпочала "Вімблдон" з перемоги над американкою Вінус Вільямс, потім були виграні матчі з бельгійкою Елізе Мертенс, Софією Кенін із США, білорускою Вікторією Азаренко та першою ракеткою світу полячкою Ігою Свьонтек. Цікаво, що у кожному з матчів букмекери надавали українці статус андердога.

Вондроушова у першому колі перемогла американку Пейтон Стернс, потім вона пройшла росіянку Вероніку Кудерметову, хорватку Донну Векіч, співвітчизницю Марію Боузкову та четверту ракетку світу Джесіку Пегулу із США.

Еліна Світоліна (Україна, 76 WTA) — Маркета Вондроушова (Чехія, 42 WTA)

Матч відбудеться 13 липня на центральному корті у Лондоні. Початок гри запланований на 15:30. У цьому випадку можливі зміни через дощі, які активно заважають на цьогорічному "Уімблдоні".

Трансляцію на телебаченні не заплановано. Матч в Україні можна переглянути на ОТТ-платформі Setanta Sports. Транслятор у рамках благодійності зробить перегляд гри безкоштовним.

Зазначимо, що між собою тенісистки провели п'ять матчів, у трьох із яких виграла Еліна.

У 2018-го році в Досі (Катар) та Штутгарті (Німеччина), і 2019-го на Індіан-Уеллсі (США) перемогла українка у складних протистояннях.

Потім у 2020-му році в Римі (Італія) та у 2021-му у півфіналі Олімпійських ігор-2020 у Токіо Маркета виграла дуже впевнено, не віддавши жодного сета.

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