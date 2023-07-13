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Свитолина против Вондроушовой в 1/2 "Уимблдона": где и когда смотреть

13 июля 2023 11:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Свитолина против Вондроушовой в 1/2 "Уимблдона": где и когда смотреть
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сегодня в Лондоне на центральных кортах "Уимблдона" пройдет полуфинал между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Одесситка дошла до этой стадии во второй раз в карьере.

Украинка девять месяцев назад родила дочь, а в апреле возобновила карьеру и прошла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" и в полуфинал "Уимблдона", сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Свитолина начала "Уимблдон" с победы над американкой Винус Уильямс, затем были выигранные матчи с бельгийкой Элизе Мертенс, Софией Кенин из США, белоруской Викторией Азаренко и первую ракеткой мира полячкой Игой Свентек. Интересно, что в каждом из матчей букмекеры давали украинке статус андердога.

Вондроушова в первом круге победила американку Пейтон Стернс, затем она прошла россиянку Веронику Кудерметову, хорватку Донну Векич, соотечественницу Марию Боузкову и четвертую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

Элина Свитолина (Украина, 76 WTA) — Маркета Вондроушова (Чехия, 42 WTA)

Матч пройдет 13 июля на центральном корте в Лондоне. Начало игры запланировано на 15:30. В этом случае возможны изменения из-за дождей, которые активно мешают на "Уимблдоне".

Трансляция на телевидении не запланирована. Матч в Украине можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports. Транслятор в рамках благотворительности сделает просмотр игры бесплатным.

Отметим, что между собой теннисистки провели пять матчей, в трех из которых выиграла Элина.

В 2018-м году в Дохе (Катар) и Штутгарте (Германия), и в 2019-м на Индиан-Уэллсе (США) победила украинка в сложных противостояниях.

Затем в 2020-м году в Риме (Италия) и в 2021-м в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио Маркета выиграла очень уверенно, не отдав ни одного сета.

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