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Світоліна — Вондроушова в 1/2 "Вімблдону": анонс та прогноз на матч

13 липня 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна — Вондроушова в 1/2 "Вімблдону": анонс та прогноз на матч
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

13 липня в Лондоні на центральних кортах "Вімблдону" відбудеться півфінальний матч між українкою Еліною Світоліною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Для одеситки це матч, де вона може помститися за поразку у півфіналі Олімпійських ігор.

Для дівчат майбутній бій буде шостим у кар'єрі, повідомив портал Новини LIVE.

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По ходу турніру Світоліна обіграла американку Вінус Вільямс, бельгійку Елізе Мертенс, Софію Кенін зі США, білоруску Вікторію Азаренко та першу ракетку світу полячку Ігу Швентек.

Чеська тенісистка перемогла американку Пейтон Стернс, росіянку Вероніку Кудерметову, хорватку Донну Векіч, співвітчизницю Марію Боузкову та Джесіку Пегулу зі США.

Прогноз на матч

Всупереч тому, що Світоліна набрала чудову форму, саме Вондроушова є фаворитом. Можливо, прогноз зроблений з того факту, що Маркета вище у рейтингу — 42-а проти 76-ї Еліни. При цьому два останні очні матчі вигравала саме чешка.

Букмекери на перемогу Світоліною дають коефіцієнт — 2.1. На перемогу Вондроушової — 1.78.

Попередні матчі

Між собою тенісистки провели п'ять матчів, у трьох із яких виграла Еліна.

2018-го року в Досі (Катар) та Штутгарті (Німеччина), і 2019-го на Індіан-Уеллсі (США) перемогла українка у важких для себе матчах.

Потім у 2020-му році в Римі (Італія) та у 2021-му у півфіналі Олімпійських ігор-2020 у Токіо Маркета виграла дуже впевнено, не віддавши жодного сета.

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