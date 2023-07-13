Свитолина — Вондроушова в 1/2 "Уимблдона": анонс и прогноз на матч
13 июля в Лондоне на центральных кортах "Уимблдона" состоится полуфинальным матч между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Для одесситки это матч, где она может отомстить за поражение в полуфинале Олимпийских игр.
Для девушек предстоящий бой будет шестым в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.
По ходу турнира Свитолина обыграла американку Винус Уильямс, бельгийку Элизе Мертенс, Софию Кенин из США, белоруску Викторию Азаренко и первую ракетку пира полячку Игу Швентек.
Чешская теннисистка победила американку Пейтон Стернс, россиянку Веронику Кудерметову, хорватку Донну Векич, соотечественнику Марию Боузкову и Джессику Пегулу из США.
Прогноз на матч
Несмотря на то, что Свитолина набрала отличную форму, именно Вондроушова является фаворитом. Возможно, прогноз сделан из того факта, что Маркета выше в рейтинге — 42-я против 76-й Элины. При этом два последних очных матча выигрывала именно чешка.
Букмекеры на победу Свитолиной дают коэффициент — 2.1. На победу Вондроушовой — 1.78.
Предыдущие матчи
Между собой теннисистки провели пять матчей, в трех из которых выиграла Элина.
В 2018-м году в Дохе (Катар) и Штутгарте (Германия), и в 2019-м на Индиан-Уэллсе (США) победила украинка в тяжелых для себя матчах.
Затем в 2020-м году в Риме (Италия) и в 2021-м в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио Маркета выиграла очень уверенно, не отдав ни одного сета.
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