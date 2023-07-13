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Свитолина — Вондроушова в 1/2 "Уимблдона": анонс и прогноз на матч

13 июля 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина — Вондроушова в 1/2 "Уимблдона": анонс и прогноз на матч
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

13 июля в Лондоне на центральных кортах "Уимблдона" состоится полуфинальным матч между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Для одесситки это матч, где она может отомстить за поражение в полуфинале Олимпийских игр.

Для девушек предстоящий бой будет шестым в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

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По ходу турнира Свитолина обыграла американку Винус Уильямс, бельгийку Элизе Мертенс, Софию Кенин из США, белоруску Викторию Азаренко и первую ракетку пира полячку Игу Швентек.

Чешская теннисистка победила американку Пейтон Стернс, россиянку Веронику Кудерметову, хорватку Донну Векич, соотечественнику Марию Боузкову и Джессику Пегулу из США.

Прогноз на матч

Несмотря на то, что Свитолина набрала отличную форму, именно Вондроушова является фаворитом. Возможно, прогноз сделан из того факта, что Маркета выше в рейтинге — 42-я против 76-й Элины. При этом два последних очных матча выигрывала именно чешка.

Букмекеры на победу Свитолиной дают коэффициент — 2.1. На победу Вондроушовой — 1.78.

Предыдущие матчи

Между собой теннисистки провели пять матчей, в трех из которых выиграла Элина.

В 2018-м году в Дохе (Катар) и Штутгарте (Германия), и в 2019-м на Индиан-Уэллсе (США) победила украинка в тяжелых для себя матчах.

Затем в 2020-м году в Риме (Италия) и в 2021-м в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио Маркета выиграла очень уверенно, не отдав ни одного сета.

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