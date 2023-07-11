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Стало известно с кем Свитолина сыграет в полуфинале "Уимблдона"

11 июля 2023 20:48
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно с кем Свитолина сыграет в полуфинале "Уимблдона"
Свитолина после матча со Свентек. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертьфинале "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла против первой ракетки мира Игой Свентек. И выиграла в трех сетах.

В полуфинале украинка сыграет со своей хорошей знакомой из Чехии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что на пути к четвертьфиналу Свитолина обыграла Винус Уильямс, Элизе Мертенс, Софию Кенин и Викторию Азаренко.

Свитолина и Свентек после матча. Фото: j48tennis.net

Шестой матч и попытка взять реванш за Олимпийские игры

В полуфинале Свитолина сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Соперница Элины в четвертьфинале выиграла у четвертой ракетки мира Джессики Пегулы.

Свитолина и Вондроушова играли друг с другом пять раз. Первые три матча на турнирах Дохе, Штутгарте и Индиан-Уэллсе выиграла украинка, и затем победы в Риме и в полуфинале Олимпийских игр-2020 за чешкой.

Поражение от Свитолиной может стоить первого места в рейтинге WTA Свентек. Это случится в случае, если в финал выйдет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Но ей еще нужно в четвертьфинале выиграть у американки Мэдиссон Киз.

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