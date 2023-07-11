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Свитолина одержала красивую победу над Свентек и вышла в полуфинал "Уимблдона"

11 июля 2023 18:33
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Свитолина одержала красивую победу над Свентек и вышла в полуфинал "Уимблдона"
Элина Свитолина празднует победу. Фото: REUTERS/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в четвертьфинале второго турнира "Большого шлема" подряд. На "Уимблдоне" ей противостояла Ига Свентек. 

Эта была всего вторая встреча спортсменок из Украины и Польши, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Два года назад в Риме Свентек обыграла Свитолину в двух сетах. На этот раз украинка воспользовалась тем, что польская спортсменка не всегда уверенно выступает на "Уимблдоне". Реванш Элины получился ярким и эмоциональным. 

Ига Свентек
Ига Свентек разочарована своей игрой. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Детали матча Свитолиной и Свентек 

Начало первого сета Ига провела достаточно уверенно. Однако при счете 5:3 в пользу Свентек Элина взяла четыре гейма подряд. После этого матч был приостановлен из-за дождя: корт закрыла крыша, включили освещение. Ига Свентек воспользовалась этой паузой, чтобы побеседовать со своим психологом. Ее тренер при этом молчал. 

Интригу в поединке возродила сама Свитолина. Она ошиблась в практически выигранном гейме и "подарила" его сопернице. Украинке пришлось взять несколько геймов подряд, чтобы наверстать упущенное. Элина воспользовалась нестабильным моральным состоянием соперницы и довела дело до тай-брейка, но проиграла сет-пойнт на приеме. 

В третьем сете Свитолина взяла чужую подачу и повела со счетом 2:1. Больше Элина уже не "отпускала" игру. У нее было даже два эйса подряд на своей подаче. Украинка довела поединок до красивой победы. 

Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд.

Четвертьфинал. 

Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. 

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