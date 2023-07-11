Свитолина одержала красивую победу над Свентек и вышла в полуфинал "Уимблдона"

Элина Свитолина празднует победу. Фото: REUTERS/Toby Melville

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в четвертьфинале второго турнира "Большого шлема" подряд. На "Уимблдоне" ей противостояла Ига Свентек.

Эта была всего вторая встреча спортсменок из Украины и Польши, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Два года назад в Риме Свентек обыграла Свитолину в двух сетах. На этот раз украинка воспользовалась тем, что польская спортсменка не всегда уверенно выступает на "Уимблдоне". Реванш Элины получился ярким и эмоциональным.

Ига Свентек разочарована своей игрой. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Детали матча Свитолиной и Свентек

Начало первого сета Ига провела достаточно уверенно. Однако при счете 5:3 в пользу Свентек Элина взяла четыре гейма подряд. После этого матч был приостановлен из-за дождя: корт закрыла крыша, включили освещение. Ига Свентек воспользовалась этой паузой, чтобы побеседовать со своим психологом. Ее тренер при этом молчал.

Интригу в поединке возродила сама Свитолина. Она ошиблась в практически выигранном гейме и "подарила" его сопернице. Украинке пришлось взять несколько геймов подряд, чтобы наверстать упущенное. Элина воспользовалась нестабильным моральным состоянием соперницы и довела дело до тай-брейка, но проиграла сет-пойнт на приеме.

В третьем сете Свитолина взяла чужую подачу и повела со счетом 2:1. Больше Элина уже не "отпускала" игру. У нее было даже два эйса подряд на своей подаче. Украинка довела поединок до красивой победы.

Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.

Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер".

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.

Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера.