Свитолина одержала красивую победу над Свентек и вышла в полуфинал "Уимблдона"
Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в четвертьфинале второго турнира "Большого шлема" подряд. На "Уимблдоне" ей противостояла Ига Свентек.
Эта была всего вторая встреча спортсменок из Украины и Польши, сообщает портал Новини.LIVE.
Два года назад в Риме Свентек обыграла Свитолину в двух сетах. На этот раз украинка воспользовалась тем, что польская спортсменка не всегда уверенно выступает на "Уимблдоне". Реванш Элины получился ярким и эмоциональным.
Детали матча Свитолиной и Свентек
Начало первого сета Ига провела достаточно уверенно. Однако при счете 5:3 в пользу Свентек Элина взяла четыре гейма подряд. После этого матч был приостановлен из-за дождя: корт закрыла крыша, включили освещение. Ига Свентек воспользовалась этой паузой, чтобы побеседовать со своим психологом. Ее тренер при этом молчал.
Интригу в поединке возродила сама Свитолина. Она ошиблась в практически выигранном гейме и "подарила" его сопернице. Украинке пришлось взять несколько геймов подряд, чтобы наверстать упущенное. Элина воспользовалась нестабильным моральным состоянием соперницы и довела дело до тай-брейка, но проиграла сет-пойнт на приеме.
В третьем сете Свитолина взяла чужую подачу и повела со счетом 2:1. Больше Элина уже не "отпускала" игру. У нее было даже два эйса подряд на своей подаче. Украинка довела поединок до красивой победы.
Уимблдон. Женщины. Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
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