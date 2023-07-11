Свитолина против Свентек в 1/4 "Уимблдона": прогноз и ставки на поединок

Элина Свитолина празднует победу. Фото: REUTERS/Toby Melville

В четвертьфинале британского теннисного турнира "Уимблдон" встретятся Ига Свентек и Элина Свитолина. Фаворитом противостояния считается польская спортсменка.

Украинка получит шанс пройти в следующую стадию турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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На "Уимблдоне" осталось только две представительницы Украины. Марта Костюк дошла до четвертьфинала в парном разряде, а Элина Свитолина успешной выступает в одиночном. Однако в 1/4 Свитолину ждет одна из лучших теннисисток в мире.

Ига Свентек во время матча. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Прогнозы на поединок Свитолиной и Свентек

22-летняя полячка и 28-летняя украинка до этого матча только один раз противостояли друг другу. Это случилось весной 2021 года, и тогда Свентек уверенно победила в двух сетах.

Ига играет очень уверенно и является одной из лучших теннисисток мира. На его счету четыре победы на турнирах Большого шлема. Но "Уимблдон-2023" уже стал рекордом для Свентек: ранее она еще не доходила до четвертьфинала на этом первенстве.

Свитолина после рождения дочери изменилась, она стала сильнее и более уверенной в собственных силах. Элина часто побеждает благодаря характеру, не сдается и "переламывает" ход неудачных поединков. Она набрала хорошую, но пока не идеальную форму. Украинка даст бой сопернице, которая является фавориткой игры.

Сделать ставку на победу Иги Свентек можно с коэффициентом 1,7. Прогноз в пользу триумфа Элины Свитолиной доступен с коэффициентом 3,8. Ставка на украинку с форой по сетам +1,5 оценена коэффициентом 2,4.

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