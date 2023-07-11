Світоліна проти Свьонтек в 1/4 "Вімблдону": прогноз та ставки на поєдинок
У чвертьфіналі британського тенісного турніру "Вімблдон" зустрінуться Іга Свьонтек та Еліна Світоліна. Фаворитом протистояння вважається польська спортсменка.
Українка отримає шанс пройти до наступної стадії турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.
На "Вімблдоні" залишилося лише дві представниці України. Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу у парному розряді, а Еліна Світоліна успішною виступає в одиночному. Однак у 1/4 на Світоліну чекає одна з найкращих тенісисток у світі.
Прогнози на поєдинок Світоліної та Свьонтек
22-річна полячка та 28-річна українка до цього матчу лише один раз протистояли один одному. Це сталося навесні 2021 року, і тоді Свьонтек впевнено перемогла у двох сетах.
Іга грає дуже впевнено і є однією з найкращих тенісисток світу. На його рахунку чотири перемоги на турнірах Великого шолома. Але "Вімблдон-2023" вже став рекордом для Свьонтек: раніше вона ще не доходила до чвертьфіналу на цій першості.
Світоліна після народження доньки змінилася, вона стала сильнішою та впевненішою у власних силах. Еліна часто перемагає завдяки характеру, не здається і "переламує" перебіг невдалих поєдинків. Вона набрала гарну, але поки що не ідеальну форму. Українка дасть бій суперниці, яка є фавориткою гри.
Зробити ставку на перемогу Ігі Свьонтек можна з коефіцієнтом 1,7. Прогноз на користь тріумфу Еліни Світоліної доступний з коефіцієнтом 3,8. Ставку на українку з форою по сетах +1,5 оцінено коефіцієнтом 2,4.
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