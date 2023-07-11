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Світоліна проти Свьонтек в 1/4 "Вімблдону": прогноз та ставки на поєдинок

11 липня 2023 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна проти Свьонтек в 1/4 "Вімблдону": прогноз та ставки на поєдинок
Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: REUTERS/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У чвертьфіналі британського тенісного турніру "Вімблдон" зустрінуться Іга Свьонтек та Еліна Світоліна. Фаворитом протистояння вважається польська спортсменка.

Українка отримає шанс пройти до наступної стадії турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На "Вімблдоні" залишилося лише дві представниці України. Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу у парному розряді, а Еліна Світоліна успішною виступає в одиночному. Однак у 1/4 на Світоліну чекає одна з найкращих тенісисток у світі.

Іга Свєнтек
Іга Свьонтек під час матчу. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Прогнози на поєдинок Світоліної та Свьонтек

22-річна полячка та 28-річна українка до цього матчу лише один раз протистояли один одному. Це сталося навесні 2021 року, і тоді Свьонтек впевнено перемогла у двох сетах.

Іга грає дуже впевнено і є однією з найкращих тенісисток світу. На його рахунку чотири перемоги на турнірах Великого шолома. Але "Вімблдон-2023" вже став рекордом для Свьонтек: раніше вона ще не доходила до чвертьфіналу на цій першості.

Світоліна після народження доньки змінилася, вона стала сильнішою та впевненішою у власних силах. Еліна часто перемагає завдяки характеру, не здається і "переламує" перебіг невдалих поєдинків. Вона набрала гарну, але поки що не ідеальну форму. Українка дасть бій суперниці, яка є фавориткою гри.

Зробити ставку на перемогу Ігі Свьонтек можна з коефіцієнтом 1,7. Прогноз на користь тріумфу Еліни Світоліної доступний з коефіцієнтом 3,8. Ставку на українку з форою по сетах +1,5 оцінено коефіцієнтом 2,4.

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