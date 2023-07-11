Світоліна здобула гарну перемогу над Свьонтек і вийшла у півфінал "Вімблдону"
Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у чвертьфіналі другого турніру "Великого шолома" поспіль. На "Вімблдоні" їй протистояла Іга Свьонтек.
Це була лише друга зустріч спортсменок з України та Польщі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Два роки тому в Римі Свьонтек обіграла Світоліну у двох сетах. Цього разу українка скористалася тим, що польська спортсменка не завжди впевнено виступає на "Вімблдоні". Реванш Еліни вийшов яскравим та емоційним.
Деталі матчу Світоліної та Свьонтек
Початок першого сета Іга провела доволі впевнено. Однак за рахунку 5:3 на користь Свьонтек Еліна взяла чотири гейми поспіль. Після цього матч було припинено через дощ: корт закрив дах, увімкнули освітлення. Іга Свьонтек скористалася цією паузою, щоб поговорити зі своїм психологом. Її тренер при цьому мовчав.
Інтригу у поєдинку відродила сама Світоліна. Вона помилилася у практично виграному геймі та "подарувала" його суперниці. Українці довелося взяти кілька геймів поспіль, щоб надолужити втрачене. Еліна скористалася нестабільним моральним станом суперниці та довела справу до тай-брейку, але програла сет-пойнт на прийомі.
У третьому сеті Світоліна взяла чужу подачу та повела з рахунком 2:1. Більше Еліна вже не "відпускала" гру. Вона мала навіть два ейси поспіль на своїй подачі. Українка довела поєдинок до гарної перемоги.
Вімблдон. Жінки. Поодинокий розряд.
Чвертьфінал.
Іга Свьонтек (Польща) — Еліна Світоліна (Україна) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
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