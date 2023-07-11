Світоліна здобула гарну перемогу над Свьонтек і вийшла у півфінал "Вімблдону"

Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: REUTERS/Toby Melville

Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у чвертьфіналі другого турніру "Великого шолома" поспіль. На "Вімблдоні" їй протистояла Іга Свьонтек.

Це була лише друга зустріч спортсменок з України та Польщі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Два роки тому в Римі Свьонтек обіграла Світоліну у двох сетах. Цього разу українка скористалася тим, що польська спортсменка не завжди впевнено виступає на "Вімблдоні". Реванш Еліни вийшов яскравим та емоційним.

Іга Свьонтек розчарована своєю грою. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Деталі матчу Світоліної та Свьонтек

Початок першого сета Іга провела доволі впевнено. Однак за рахунку 5:3 на користь Свьонтек Еліна взяла чотири гейми поспіль. Після цього матч було припинено через дощ: корт закрив дах, увімкнули освітлення. Іга Свьонтек скористалася цією паузою, щоб поговорити зі своїм психологом. Її тренер при цьому мовчав.

Інтригу у поєдинку відродила сама Світоліна. Вона помилилася у практично виграному геймі та "подарувала" його суперниці. Українці довелося взяти кілька геймів поспіль, щоб надолужити втрачене. Еліна скористалася нестабільним моральним станом суперниці та довела справу до тай-брейку, але програла сет-пойнт на прийомі.

У третьому сеті Світоліна взяла чужу подачу та повела з рахунком 2:1. Більше Еліна вже не "відпускала" гру. Вона мала навіть два ейси поспіль на своїй подачі. Українка довела поєдинок до гарної перемоги.

Вімблдон. Жінки. Поодинокий розряд.

Чвертьфінал.

Іга Свьонтек (Польща) — Еліна Світоліна (Україна) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

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