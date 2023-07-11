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Стало відомо з ким Світоліна зіграє у півфіналі "Вімблдону"

11 липня 2023 20:48
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Агабекян Карен
редактор
Стало відомо з ким Світоліна зіграє у півфіналі "Вімблдону"
Світоліна після матчу зі Свєнтек. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чвертьфіналі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла проти першої ракетки світу Ігою Свьонтек. І виграла у трьох сетах.

У півфіналі українка зіграє зі своєю хорошою знайомою із Чехії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що на шляху до чвертьфіналу Світоліна обіграла Вінус Вільямс, Елізу Мертенс, Софію Кенін та Вікторію Азаренко.

Світоліна та Свєнтек після матчу. Фото: j48tennis.net

Шостий матч та спроба взяти реванш за Олімпійські ігри

У півфіналі Світоліна зіграє проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової, яка посідає 42-е місце у рейтингу WTA. Суперниця Еліни у чвертьфіналі виграла у четвертої ракетки світу Джесікі Пегули.

Світоліна та Вондроушова грали один з одним п'ять разів. Перші три матчі на турнірах Досі, Штутгарті та Індіан-Уеллсі виграла українка, а потім перемоги в Римі та у півфіналі Олімпійських ігор-2020 були за чешкою.

Поразка від Світоліної може коштувати перше місце в рейтингу WTA Свьонтек. Це станеться у випадку, якщо у фінал вийде друга ракетка світу білоруська Аріна Соболенко. Але їй ще потрібно у чвертьфіналі виграти в американки Медіссон Кіз.

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