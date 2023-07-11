Стало відомо з ким Світоліна зіграє у півфіналі "Вімблдону"
У чвертьфіналі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла проти першої ракетки світу Ігою Свьонтек. І виграла у трьох сетах.
У півфіналі українка зіграє зі своєю хорошою знайомою із Чехії, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що на шляху до чвертьфіналу Світоліна обіграла Вінус Вільямс, Елізу Мертенс, Софію Кенін та Вікторію Азаренко.
Шостий матч та спроба взяти реванш за Олімпійські ігри
У півфіналі Світоліна зіграє проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової, яка посідає 42-е місце у рейтингу WTA. Суперниця Еліни у чвертьфіналі виграла у четвертої ракетки світу Джесікі Пегули.
Світоліна та Вондроушова грали один з одним п'ять разів. Перші три матчі на турнірах Досі, Штутгарті та Індіан-Уеллсі виграла українка, а потім перемоги в Римі та у півфіналі Олімпійських ігор-2020 були за чешкою.
Поразка від Світоліної може коштувати перше місце в рейтингу WTA Свьонтек. Це станеться у випадку, якщо у фінал вийде друга ракетка світу білоруська Аріна Соболенко. Але їй ще потрібно у чвертьфіналі виграти в американки Медіссон Кіз.
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