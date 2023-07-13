"Бавария" выставила на трансфер известного футболиста
Мюнхенская "Бавария" не торопится тратить деньги на летнем трансферном рынке. Чемпионы Германии копят на переход Харри Кейна и расстаются с игроками, на которых Томас Тухель не рассчитывает в новом сезоне.
Одним из них является сенегальский форвард Садио Мане, сообщает Bild.
Капитан сборной Сенегала Садио Мане перешел в "Баварию" год назад. Мюнхенцы заплатили 32 млн евро за одного из лучших игроков "Ливерпуля". Однако 31-летний форвард так и не смог проявить себя в Бундеслиге.
Причина продажи Мане
В сезоне 2022/2023 сенегальский футболист сыграл за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах. Он забил всего 11 голов. Это намного меньше, чем рассчитывали в мюнхенском клубе. К тому же Мане пропустил несколько месяцев из-за травм.
Однако решающим фактором стало поведение сенегальца. В конце сезона он устроил драку с партнером по команде, другим футболистам пришлось разнимать партнеров по команде. Совокупность этих причин привела к тому, что Мане выставили на трансфер.
"Бавария" хочет заработать на продаже Садио не меньше 25 млн евро. Среди заинтересованных клубов оказались французские "ПСЖ" и "Марсель", английские "Ливерпуль" и "Ньюкасл", а также испанский "Атлетико".
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