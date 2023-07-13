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"Бавария" выставила на трансфер известного футболиста

13 июля 2023 13:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" выставила на трансфер известного футболиста
Мане и Нойер после матча. Фото: instagram.com/sadiomaneofficiel/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мюнхенская "Бавария" не торопится тратить деньги на летнем трансферном рынке. Чемпионы Германии копят на переход Харри Кейна и расстаются с игроками, на которых Томас Тухель не рассчитывает в новом сезоне. 

Одним из них является сенегальский форвард Садио Мане, сообщает Bild

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Капитан сборной Сенегала Садио Мане перешел в "Баварию" год назад. Мюнхенцы заплатили 32 млн евро за одного из лучших игроков "Ливерпуля". Однако 31-летний форвард так и не смог проявить себя в Бундеслиге. 

Причина продажи Мане 

В сезоне 2022/2023 сенегальский футболист сыграл за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах. Он забил всего 11 голов. Это намного меньше, чем рассчитывали в мюнхенском клубе. К тому же Мане пропустил несколько месяцев из-за травм. 

Садио Мане
Садио Мане в сборной Сенегала. Фото: instagram.com/sadiomaneofficiel/

Однако решающим фактором стало поведение сенегальца. В конце сезона он устроил драку с партнером по команде, другим футболистам пришлось разнимать партнеров по команде. Совокупность этих причин привела к тому, что Мане выставили на трансфер. 

"Бавария" хочет заработать на продаже Садио не меньше 25 млн евро. Среди заинтересованных клубов оказались французские "ПСЖ" и "Марсель", английские "Ливерпуль" и "Ньюкасл", а также испанский "Атлетико". 

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