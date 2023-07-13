Луческу неспроста работает в "Динамо": раскрыта тайна тренера

Мирча Луческу следит за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не собирается уходить из столичного клуба. После завершения срока действия контракта наставник продолжит работать.

Луческу до сих пор не задумывается о пенсии, сообщает ProSport.

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Контракт Мирчи Луческу с киевским "Динамо" действует до лета следующего года. Несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом сезоне, румынский специалист не собирается досрочно уходить из команды. Более того, он совершенно не задумывается о пенсии.

Шовковский помогает Луческу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Мотивация Луческу

Румынский миллиардер Иоан Никулае раскрыл секрет мотивации опытного наставника. Согласно его словам, Мирча Луческу просто не представляет себя без футбола. Каждое утро тренер просыпается с четким планом, который должен улучшить игру его подопечных.

Через несколько недель Луческу исполнится 78 лет. Несмотря на солидный возраст, он продолжит работать до тех пор, пока останутся клубы, заинтересованные в услугах Мирчи. Не исключено, что со следующего сезона тренировать "Динамо" будет Александр Шовковский, но пока Мирча Луческу не собирается уходить с должности наставника столичной команды.

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