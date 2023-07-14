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Шапаренко ждет трансфер из "Динамо": есть интерес из-за границы

14 июля 2023 09:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко ждет трансфер из "Динамо": есть интерес из-за границы
Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник Николай Шапаренко может стать еще одним футболистом, который уйдет из киевского "Динамо" этим летом. Столичный клуб пытается оптимизировать зарплатную ведомость и готов к трансферам игроков, на которых можно заработать. 

Интерес к Шапаренко проявляют клуб сразу из нескольких европейских чемпионатов, сообщает Tutto Mercato

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Прошлый сезон оказался неудачным для Николая Шапаренко. Лучший футболист "Динамо" позапрошлого сезона осенью 2022 года получил тяжелую травму и восстанавливался до середины весны нынешнего года. В результате хавбек провел на поле меньше пятнадцати матчей. 

Куда может уйти Шапаренко? 

Несмотря на длительное лечение, к молодому футболисту сохраняется устойчивый интерес в европейских чемпионатах. Николай является последней звездой нынешнего "Динамо", за которую могут заплатить солидную сумму отступных. 

Николай Шапаренко
Шапаренко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Контракт Николая Шапаренко с киевским клубом действует до лета 2025 года. У "Динамо" есть время, чтобы без лишней спешки найти своему игроку новый клуб. Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересован турецкий "Галатасарай", немецкие "Вердер" и "Байер", английский "Вулверхэмптон" и итальянский "Лацио". 

Сам футболист мечтает попробовать силы в зарубежном чемпионате. Он попросил руководство клуба не мешать его уходу в случае, если поступит выгодное для "Динамо" предложение. Ожидается, что именно такое предложение окажется на столе у Игоря Суркиса до конца июля. "Динамо" не продаст Шапаренко дешевле семи миллионов евро. 

Напомним, Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ.

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