Мбаппе разозлил "Реал" и "ПСЖ": что решили клубы

Килиан Мбаппе на родине отца в Сенегале. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе абсолютно не торопится решить вопрос о своем будущем. Это очень раздражает и "Реал", и "ПСЖ", которые претендуют на игрока.

В мадридском клубе уже поняли, что этим летом француз не станет частью "Реала", сообщает Marca.

Читайте также:

Несколько недель назад Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ". Соглашение истекает через год. Следующим летом футболист может стать свободным агентом и бесплатно уйти из французского клуба.

Реакция "ПСЖ" и "Реала"

Руководство парижан отчаянно пытается продать Мбаппе. Каждый день стоимость футболиста снижается, ведь потенциальные покупатели не станут платить за футболиста, с которым можно договориться бесплатно.

Однако и Мбаппе не спешит с выбором нового клуба. Он получит от "ПСЖ" 40 млн евро за лояльность, если останется в клубе до конца июля этого года. Соответствующий пункт прописан в контракте игрока с "ПСЖ", и французы ничего не могут с этим сделать.

Килиан Мбаппе играет в баскетбол. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue

Килиан согласится на трансфер в другой клуб в ближайшие недели только если ему предложат бонус в размере 40 млн евро или больше. "Реал" не собирается этого делать. В испанском клубе не включили Мбаппе в планы на следующий сезон. Тренерский штаб строит команду без французского форварда.

А руководство "ПСЖ" с каждым днем все больше нервничает. Мбаппе отказывается от переговоров с клубом. Не исключено, что его будущее будет решено в последние дни летнего трансферного окна.

Напомним, Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ.

Свитолина против Вондроушовой в 1/2 "Уимблдона": где и когда смотреть.

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.

Тренер Руслан Ротань может не поехать на Олимпиаду в Париж.

Форвард Роман Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ.

Осимхен перейдет в "Челси": за него заплатят как за целую команду.