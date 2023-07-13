Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе разозлил "Реал" и "ПСЖ": что решили клубы arrow

Мбаппе разозлил "Реал" и "ПСЖ": что решили клубы

13 июля 2023 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе разозлил "Реал" и "ПСЖ": что решили клубы
Килиан Мбаппе на родине отца в Сенегале. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе абсолютно не торопится решить вопрос о своем будущем. Это очень раздражает и "Реал", и "ПСЖ", которые претендуют на игрока. 

В мадридском клубе уже поняли, что этим летом француз не станет частью "Реала", сообщает Marca

Читайте также:

Несколько недель назад Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ". Соглашение истекает через год. Следующим летом футболист может стать свободным агентом и бесплатно уйти из французского клуба. 

Реакция "ПСЖ" и "Реала" 

Руководство парижан отчаянно пытается продать Мбаппе. Каждый день стоимость футболиста снижается, ведь потенциальные покупатели не станут платить за футболиста, с которым можно договориться бесплатно. 

Однако и Мбаппе не спешит с выбором нового клуба. Он получит от "ПСЖ" 40 млн евро за лояльность, если останется в клубе до конца июля этого года. Соответствующий пункт прописан в контракте игрока с "ПСЖ", и французы ничего не могут с этим сделать. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе играет в баскетбол. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue

Килиан согласится на трансфер в другой клуб в ближайшие недели только если ему предложат бонус в размере 40 млн евро или больше. "Реал" не собирается этого делать. В испанском клубе не включили Мбаппе в планы на следующий сезон. Тренерский штаб строит команду без французского форварда. 

А руководство "ПСЖ" с каждым днем все больше нервничает. Мбаппе отказывается от переговоров с клубом. Не исключено, что его будущее будет решено в последние дни летнего трансферного окна. 

Напомним, Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ. 

Свитолина против Вондроушовой в 1/2 "Уимблдона": где и когда смотреть. 

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца. 

Тренер Руслан Ротань может не поехать на Олимпиаду в Париж. 

Форвард Роман Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ. 

Осимхен перейдет в "Челси": за него заплатят как за целую команду. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз