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Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби

13 липня 2023 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби
Кіліан Мбаппе на батьківщині батька в Сенегалі. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе абсолютно не поспішає розв'язувати питання про своє майбутнє. Це дуже дратує і "Реал", і "ПСЖ", які претендують на гравця.

У мадридському клубі вже зрозуміли, що цього літа француз не стане частиною "Реала", повідомляє Marca.

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Кілька тижнів тому Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ". Угода закінчується за рік. Наступного літа футболіст може стати вільним агентом та безкоштовно піти з французького клубу.

Реакція "ПСЖ" та "Реала"

Керівництво парижан відчайдушно намагається продати Мбаппе. Щодня вартість футболіста знижується, адже потенційні покупці не платитимуть за футболіста, з яким можна домовитись безкоштовно.

Однак і Мбаппе не поспішає із вибором нового клубу. Він отримає від "ПСЖ" 40 млн євро за лояльність, якщо залишиться в клубі до кінця липня цього року. Відповідний пункт прописаний у контракті гравця із "ПСЖ", і французи нічого не можуть з цим зробити.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе грає у баскетбол. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue

Кіліан погодиться на трансфер до іншого клубу найближчими тижнями лише якщо йому запропонують бонус у розмірі 40 млн євро або більше. "Реал" не збирається цього робити. В іспанському клубі не включили Мбаппе до планів наступного сезону. Тренерський штаб будує команду без французького форварда.

А керівництво "ПСЖ" з кожним днем дедалі більше нервує. Мбаппе відмовляється від переговорів із клубом. Не виключено, що його майбутнє буде вирішено останніми днями літнього трансферного вікна.

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