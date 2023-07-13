Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе абсолютно не поспішає розв'язувати питання про своє майбутнє. Це дуже дратує і "Реал", і "ПСЖ", які претендують на гравця.
У мадридському клубі вже зрозуміли, що цього літа француз не стане частиною "Реала", повідомляє Marca.
Кілька тижнів тому Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ". Угода закінчується за рік. Наступного літа футболіст може стати вільним агентом та безкоштовно піти з французького клубу.
Реакція "ПСЖ" та "Реала"
Керівництво парижан відчайдушно намагається продати Мбаппе. Щодня вартість футболіста знижується, адже потенційні покупці не платитимуть за футболіста, з яким можна домовитись безкоштовно.
Однак і Мбаппе не поспішає із вибором нового клубу. Він отримає від "ПСЖ" 40 млн євро за лояльність, якщо залишиться в клубі до кінця липня цього року. Відповідний пункт прописаний у контракті гравця із "ПСЖ", і французи нічого не можуть з цим зробити.
Кіліан погодиться на трансфер до іншого клубу найближчими тижнями лише якщо йому запропонують бонус у розмірі 40 млн євро або більше. "Реал" не збирається цього робити. В іспанському клубі не включили Мбаппе до планів наступного сезону. Тренерський штаб будує команду без французького форварда.
А керівництво "ПСЖ" з кожним днем дедалі більше нервує. Мбаппе відмовляється від переговорів із клубом. Не виключено, що його майбутнє буде вирішено останніми днями літнього трансферного вікна.
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