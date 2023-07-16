Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Довбика хоче купити італійський клуб, але є проблема arrow

Довбика хоче купити італійський клуб, але є проблема

16 липня 2023 15:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбика хоче купити італійський клуб, але є проблема
Артем Довбик у складі "Дніпра-1". Фото: instagram.com/tema_dovbyk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Європейські клуби продовжують цікавитись форвардом "Дніпра-1" та збірної України Артемом Довбиком. Але деяких з них відлякує вартість футболіста.

Одним з таких клубів стала італійська "Салернітана", повідомляє Tuttomercatoweb.

Читайте також:

"Салернітана" декілька років слідкує за українським нападником, але все ніяк не наважиться на пропозицію.

Довбик дуже дорогий

Джерело повідомило, що Довбик знаходиться у сфері інтересів італійського клубу, але наразі для італійців виникли певні перепони.

Проблема в тому, що "Дніпро-1" хоче отримати за Довбика не менше 15 млн євро, а "Салернітана" вважає, що це дорого за кращого бомбардира чемпіонату України.

Наразі "Салернітана" розглядає варіант з орендою Довбика з правом викупу, а не повноцінний трансфер.

У минулому сезоні Довбик в 39 матчах забив 29 голів та віддав 7 асистів.

З Італії українським форвардом також цікавиться "Торіно", яке найдовше спілкується з гравцем та його агентами. Наразі найбільш предметний інтерес до Довбика проявляє іспанська "Жирона".

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер з "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Луческу неспроста працює у "Динамо": розкрито таємниця тренера.

Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби.

Мудрик потрапив до списку найшвидших гравців Ліги чемпіонів: яка у нього позиція.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз