Довбика хоче купити італійський клуб, але є проблема

Артем Довбик у складі "Дніпра-1". Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Європейські клуби продовжують цікавитись форвардом "Дніпра-1" та збірної України Артемом Довбиком. Але деяких з них відлякує вартість футболіста.

Одним з таких клубів стала італійська "Салернітана", повідомляє Tuttomercatoweb.

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Довбик дуже дорогий

Джерело повідомило, що Довбик знаходиться у сфері інтересів італійського клубу, але наразі для італійців виникли певні перепони.

Проблема в тому, що "Дніпро-1" хоче отримати за Довбика не менше 15 млн євро, а "Салернітана" вважає, що це дорого за кращого бомбардира чемпіонату України.

Наразі "Салернітана" розглядає варіант з орендою Довбика з правом викупу, а не повноцінний трансфер.

У минулому сезоні Довбик в 39 матчах забив 29 голів та віддав 7 асистів.

З Італії українським форвардом також цікавиться "Торіно", яке найдовше спілкується з гравцем та його агентами. Наразі найбільш предметний інтерес до Довбика проявляє іспанська "Жирона".

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