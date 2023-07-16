Довбика хоче купити італійський клуб, але є проблема
Європейські клуби продовжують цікавитись форвардом "Дніпра-1" та збірної України Артемом Довбиком. Але деяких з них відлякує вартість футболіста.
Одним з таких клубів стала італійська "Салернітана", повідомляє Tuttomercatoweb.
"Салернітана" декілька років слідкує за українським нападником, але все ніяк не наважиться на пропозицію.
Довбик дуже дорогий
Джерело повідомило, що Довбик знаходиться у сфері інтересів італійського клубу, але наразі для італійців виникли певні перепони.
Проблема в тому, що "Дніпро-1" хоче отримати за Довбика не менше 15 млн євро, а "Салернітана" вважає, що це дорого за кращого бомбардира чемпіонату України.
Наразі "Салернітана" розглядає варіант з орендою Довбика з правом викупу, а не повноцінний трансфер.
У минулому сезоні Довбик в 39 матчах забив 29 голів та віддав 7 асистів.
З Італії українським форвардом також цікавиться "Торіно", яке найдовше спілкується з гравцем та його агентами. Наразі найбільш предметний інтерес до Довбика проявляє іспанська "Жирона".
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