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Мудрик попал в список самых быстрых игроков Лиги чемпионов: какая у него позиция

15 июля 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик попал в список самых быстрых игроков Лиги чемпионов: какая у него позиция
Михаил Мудрик. Фото: Associated Press
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА раскрыли статистические данные по самым быстрым игрокам прошлогодней Лиги чемпионов. Определены десять самых быстрых.

Соответствующая информация появилась на странице Лиги чемпионов в соцсетях.

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Мудрик — это топ, но еще не Альфонсо Дэвис

В списке самых быстрых футболистов первое место с достаточно большим отрывом в 0,5 секунды занял защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис. На второй позиции поместили Михаила Мудрика, а третьим с таким же результатом вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Самые быстрые футболисты в прошлом сезоне Лиги чемпионов:

1. Альфонсо Дэвис ("Бавария"), 37.1

2. Михаил Мудрик ("Челси"), 36.6

3. Усман Дембеле ("Барселоне"), 36.6

4. Рафаэль Леоу ("Милан"), 36.5

5. Габриэль Верон ("Порту"), 36.4

6. Федерико Вальверде ("Реал"), 36,3

7. Нуно Тавареш ("Марсель"), 36.2

8. Карим Адейеми ("Боруссия" Д), 36.1

9. Мусса Диаби ("Байер"), 36.1

10. Доминик Собослаи ("Лейпциг), 35.9

Отметим, что в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов Мудрик играл за донецкий "Шахтер", в составе которого он совершал больше удачных рывков, чем в "Челси".

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