Мудрик потрапив в перелік найшвидших гравців Ліги чемпіонів: яка у нього позиція

Михайло Мудрик. Фото: Associated Press

В УЄФА розкрили статистичні дані щодо найшвидших гравців минулорічної Ліги чемпіонів. Визначено десять найшвидших.

Відповідна інформація з’явилася на сторінці Ліги чемпіонів в соцмережах.

Читайте також:

Цікаво, що в цьому переліку гравців немає жодного представника "Манчестер Сіті", яке й виграло турнір.

Мудрик — це топ, але ще не Альфонсо Девіс

У переліку найшвидших футболістів перше місце с достатньо великим відривом в 0,5 секунди зайняв захисник "Баварії" Альфонсо Девіс. На другій позиції помістили Михайла Мудрика, а третім з таким же результатом вінгера "Барселони" Усмана Дембеле.

Найшвидші футболісти минулого сезону Ліги чемпіонів:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія"), 37.1

2. Михайло Мудрик ("Челсі"), 36.6

3. Усман Дембеле ("Барселоні"), 36.6

4. Рафаель Леау ("Мілан"), 36.5

5. Габріель Верон ("Порту"), 36.4

6. Федеріко Вальверде ("Реал"), 36,3

7. Нуно Тавареш ("Марсель"), 36.2

8. Карим Адейємі ("Боруссія" Д), 36.1

9. Мусса Діабі ("Байєр"), 36.1

10. Домінік Собослаї ("Лейпциг), 35.9

Зазначимо, що минулого сезону на груповому етапі Ліги чемпіонів Мудрик грав за донецький "Шахтар", у складі якого він робив більше вдалих ривків ніж у "Челсі".

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер із "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Голкіпер Анатолій Трубін переходить в "Інтер": скільки заплатять італійці.

Кейн змусив "Тоттенгем" схвалити трансфер до "Баварії".

Хавбек Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Луческу неспроста працює в "Динамо": розкрито таємницю тренера.