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Кейн змусив "Тоттенгем" схвалити трансфер до "Баварії"

14 липня 2023 12:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн змусив "Тоттенгем" схвалити трансфер до "Баварії"
Харрі Кейн у "Тоттенгемі". Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голова "Тоттенгем Хотспур" Даніель Леві зустрівся з керівництвом мюнхенської "Баварії" наприкінці цього тижня. Предметом обговорення сторін стане трансфер Харрі Кейна.

Форвард фактично в ультимативній формі зажадав його продати, повідомляє 90min.

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Генеральний директор мюнхенської "Баварії" Ян-Крістіан Дрізен вирушив у четвер до Лондона, щоб зустрітися віч-на-віч з Даніелем Леві та залагодити розбіжності щодо переходу капітана збірної Англії.

Кейн йде в атаку

"Баварія" вже зробила "Тоттенгему" дві пропозиції щодо трансферу футболіста, але обидві вони були відхилені. На зустрічі Дрізена з Леві піде третя пропозиція мюнхенського клубу. "Баварія" запропонує за Харрі 100 млн євро.

Декілька днів тому Леві зустрівся з Кейном і спробував переконати форварда залишитися в лондонському клубі. Гравцеві було запропоновано новий контракт, який може зробити Харрі одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу.

Харрі Кейн
Харрі Кейн із дітьми. Фото: instagram.com/harrykane/

Кейн ввічливо вислухав пропозицію і навіть погодився вирушити до передсезонного туру команди Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Однак він підтвердив своє бажання піти з "Тоттенгема". Форвард заявив, що якщо його не продадуть, через рік він безкоштовно піде з команди. Саме цей ультиматум і спричинив зустріч Леві з представником "Баварії".

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