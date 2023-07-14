Кейн змусив "Тоттенгем" схвалити трансфер до "Баварії"

Харрі Кейн у "Тоттенгемі". Фото: instagram.com/harrykane/

Голова "Тоттенгем Хотспур" Даніель Леві зустрівся з керівництвом мюнхенської "Баварії" наприкінці цього тижня. Предметом обговорення сторін стане трансфер Харрі Кейна.

Форвард фактично в ультимативній формі зажадав його продати, повідомляє 90min.

Читайте також:

Генеральний директор мюнхенської "Баварії" Ян-Крістіан Дрізен вирушив у четвер до Лондона, щоб зустрітися віч-на-віч з Даніелем Леві та залагодити розбіжності щодо переходу капітана збірної Англії.

Кейн йде в атаку

"Баварія" вже зробила "Тоттенгему" дві пропозиції щодо трансферу футболіста, але обидві вони були відхилені. На зустрічі Дрізена з Леві піде третя пропозиція мюнхенського клубу. "Баварія" запропонує за Харрі 100 млн євро.

Декілька днів тому Леві зустрівся з Кейном і спробував переконати форварда залишитися в лондонському клубі. Гравцеві було запропоновано новий контракт, який може зробити Харрі одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу.

Харрі Кейн із дітьми. Фото: instagram.com/harrykane/

Кейн ввічливо вислухав пропозицію і навіть погодився вирушити до передсезонного туру команди Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Однак він підтвердив своє бажання піти з "Тоттенгема". Форвард заявив, що якщо його не продадуть, через рік він безкоштовно піде з команди. Саме цей ультиматум і спричинив зустріч Леві з представником "Баварії".

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер із "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Голкіпер Анатолій Трубін переходить в "Інтер": скільки заплатять італійці.

Неймар може перейти до топклубу з АПЛ, але є нюанс.

Хавбек Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Луческу неспроста працює в "Динамо": розкрито таємницю тренера.