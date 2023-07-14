Кейн заставил "Тоттенхэм" одобрить трансфер в "Баварию"

Харри Кейн в "Тоттенхэме". Фото: instagram.com/harrykane/

Председатель "Тоттенхэм Хотспур" Даниэль Леви встретился с руководством мюнхенской "Баварии" в конце текущей недели. Предметом обсуждения сторон станет трансфер Харри Кейна.

Форвард фактически в ультимативной форме потребовал его продать, сообщает 90min.

Читайте также:

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дризен отправился в четверг в Лондон, чтобы встретиться лицом к лицу с Даниэлем Леви и уладить разногласия относительно перехода капитана сборной Англии.

Кейн идет в атаку

"Бавария" уже сделала "Тоттенхэму" два предложения по трансферу футболиста, но обе они были отклонены. На встрече Дризена с Леви последует третье предложение мюнхенского клуба. "Бавария" предложит за Харри 100 млн евро.

Несколько дней назад Леви встретился с Кейном и попытался убедить форварда остаться в лондонском клубе. Игроку был предложен новый контракт, который может сделать Харри одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Харри Кейн с детьми. Фото: instagram.com/harrykane/

Кейн вежливо выслушал предложение и даже согласился отправиться в предсезонный тур команды по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Однако он подтвердил свое желание уйти из "Тоттенхэма". Форвард заявил, что если его не продадут, через год он бесплатно уйдет из команды. Именно этот ультиматум и стал причиной встречи Леви с представителем "Баварии".

Напомним, Николай Шапаренко ждет трансфер из "Динамо": есть интерес из-за границы.

Голкипер Анатолий Трубин переходит в "Интер": сколько заплатят итальянцы.

Неймар может перейти в топ-клуб из АПЛ, но есть нюанс.

Хавбек Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ.

Луческу неспроста работает в "Динамо": раскрыта тайна тренера.