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Кейн заставил "Тоттенхэм" одобрить трансфер в "Баварию"

14 июля 2023 12:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн заставил "Тоттенхэм" одобрить трансфер в "Баварию"
Харри Кейн в "Тоттенхэме". Фото: instagram.com/harrykane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Председатель "Тоттенхэм Хотспур" Даниэль Леви встретился с руководством мюнхенской "Баварии" в конце текущей недели. Предметом обсуждения сторон станет трансфер Харри Кейна.

Форвард фактически в ультимативной форме потребовал его продать, сообщает 90min

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Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Ян-Кристиан Дризен отправился в четверг в Лондон, чтобы встретиться лицом к лицу с Даниэлем Леви и уладить разногласия относительно перехода капитана сборной Англии. 

Кейн идет в атаку 

"Бавария" уже сделала "Тоттенхэму" два предложения по трансферу футболиста, но обе они были отклонены. На встрече Дризена с Леви последует третье предложение мюнхенского клуба. "Бавария" предложит за Харри 100 млн евро. 

Несколько дней назад Леви встретился с Кейном и попытался убедить форварда остаться в лондонском клубе. Игроку был предложен новый контракт, который может сделать Харри одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. 

Харри Кейн
Харри Кейн с детьми. Фото: instagram.com/harrykane/

Кейн вежливо выслушал предложение и даже согласился отправиться в предсезонный тур команды по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Однако он подтвердил свое желание уйти из "Тоттенхэма". Форвард заявил, что если его не продадут, через год он бесплатно уйдет из команды. Именно этот ультиматум и стал причиной встречи Леви с представителем "Баварии". 

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