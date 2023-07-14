Трубин переходит в "Интер": сколько заплатят итальянцы

Анатолий Трубин празднует победу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в ближайшие дни может стать футболистом миланского "Интера". Донецкий "Шахтер" получит официальное предложение по игроку.

Итальянский клуб сделал украинца одной из приоритетных целей, сообщает Corriere dello Sport.

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Информация об уходе Анатолия Трубина из донецкого "Шахтера" появилась несколько месяцев назад. Недавно стало понятно, что основным претендентом на украинского голкипера стал итальянский "Интер". Клуб уже готовит официальное предложение по игроку.

Что предложит "Интер"?

Команда Симоне Индзаги скоро останется без вратаря. Переговоры с английским "Манчестер Юнайтед" о трансфере Андре Онана находятся на завершающей стадии. Этого голкипера и заменит Анатолий Трубин.

Трубин в матче за молодежную сборную Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Через год у вратаря закончится срок действия контракта с донецким клубом. Но "Шахтер" планирует заработать на трансфере Трубина не меньше 15 млн евро. "Интер" готов заплатить эту сумму, но начнет переговоры с 12 млн евро. В предложение будут включены бонусы.

В сезоне 2022/2023 Анатолий Трубин сыграл за "Шахтер" 38 поединков, в 14 из них не пропустил ни одного гола. Помимо этого он защищал цвета молодежной и взрослой сборной Украины.

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