Трубин может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Анатолий Трубин после матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может перейти в клуб, о котором большая часть болельщиков "Шахтера" не слышала. Футболист и его представители провели переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии.

Тема беседы осталась неизвестной, но доказательство переговоров оказалось в сети, сообщает Tutto Mercato.

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Таинственная встреча Трубина

Достаточно неожиданно прозвучала новость о том, что Анатолий Трубин и его агенты встретились с представителями неназванного клуба из Саудовской Аравии. Причем это произошло в Лондоне, где прямо сейчас находится футболист.

Анатолий Трубин в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Шахтер" хочет получить за голкипера 35 млн евро даже несмотря на то, что у него через год закончится контракт с украинским клубом. Такая сумма не является проблемой для многих клубов из Саудовской Аравии. Однако нельзя исключать, что инвесторы из этой страны являются посредниками в переговорах Анатолия Трубина с одним из европейских клубов, в котором есть инвестиции из Саудовской Аравии. Детали переговоров пока не известны.

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