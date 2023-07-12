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Трубин может перейти в клуб из Саудовской Аравии

12 июля 2023 17:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Анатолий Трубин после матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может перейти в клуб, о котором большая часть болельщиков "Шахтера" не слышала. Футболист и его представители провели переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии.

Тема беседы осталась неизвестной, но доказательство переговоров оказалось в сети, сообщает Tutto Mercato.

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Голкипер Анатолий Трубин все еще хочет уйти из "Шахтера" до закрытия летнего трансферного окна-2023. Главным претендентом на футболиста считается миланский "Интер", однако у игрока появились и другие варианты. 

Таинственная встреча Трубина 

Достаточно неожиданно прозвучала новость о том, что Анатолий Трубин и его агенты встретились с представителями неназванного клуба из Саудовской Аравии. Причем это произошло в Лондоне, где прямо сейчас находится футболист. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Шахтер" хочет получить за голкипера 35 млн евро даже несмотря на то, что у него через год закончится контракт с украинским клубом. Такая сумма не является проблемой для многих клубов из Саудовской Аравии. Однако нельзя исключать, что инвесторы из этой страны являются посредниками в переговорах Анатолия Трубина с одним из европейских клубов, в котором есть инвестиции из Саудовской Аравии. Детали переговоров пока не известны. 

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