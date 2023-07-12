Трубін може перейти в клуб із Саудівської Аравії

Анатолій Трубін після матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Воротар збірної України Анатолій Трубін може перейти до клубу, про який більшість уболівальників "Шахтаря" не чула. Футболіст та його представники провели переговори з інвесторами із Саудівської Аравії.

Тема розмови залишилася невідомою, але доказ переговорів опинився у мережі, повідомляє Tutto Mercato.

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Голкіпер Анатолій Трубін все ще хоче піти із "Шахтаря" до закриття літнього трансферного вікна-2023. Головним претендентом на футболіста вважається міланський "Інтер", однак у гравця з'явилися й інші варіанти.

Таємнича зустріч Трубіна

Досить несподівано пролунала новина про те, що Анатолій Трубін та його агенти зустрілися із представниками неназваного клубу із Саудівської Аравії. Причому це сталося у Лондоні, де прямо зараз перебуває футболіст.

Анатолій Трубін у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Шахтар" хоче отримати за голкіпера 35 млн євро навіть попри те, що у нього через рік закінчиться контракт з українським клубом. Така сума не є проблемою для багатьох клубів із Саудівської Аравії. Однак не можна виключати, що інвестори з цієї країни є посередниками у переговорах Анатолія Трубіна з одним із європейських клубів, у якому є інвестиції із Саудівської Аравії. Деталі переговорів поки що не відомі.

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