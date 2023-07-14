Усик бросил вызов опасному бойцу: результат будет непредсказуемым

Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик ищет нового соперника, бой с которым помог бы украинцу собрать целый стадион зрителей. Спортсмен уже нашел достойного оппонента.

Усик бросил вызов одному из самых грозных бойцов в истории МММ, сообщает Seconds Out.

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Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с Даниэлем Дюбуа, Александра Усика попросили прокомментировать новости о Тайсоне Фьюри. Вместо этого украинский боксер неожиданно вспомнил о совершенно другом спортсмене.

Вызов брошен

Александр Усик напомнил о том, что бывший чемпион UFC Конор Макгрегор набрал несколько лишних килограммов. Боксер предположил, что ирландец готовится к возобновлению карьеры в новом статусе.

Усик и Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинец бросил вызов Макгрегору, предложив Конору встретиться в бою по правилам бокса. Местом противостояния может стать лондонский стадион "Уэмбли". Такой поединок гарантировано соберет несколько десятков тысяч зрителей.

Реакция Макгрегора на слова Усика пока не последовала. Сам Александр продолжает готовиться к бою с Даниэлем Дюбуа за чемпионский пояс по версии WBA. Поединок состоится в конце лета в Польше.

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