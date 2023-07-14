Усик будет баллотироваться в президенты Украины

Боксёр работает над интеллектом. Фото: скриншот

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, чем планирует заниматься после того, как устроит поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Он заявил, что в будущем хочет стать президентом Украины.

Об этом боксер сказал в интервью ютуб-каналу Seconds Out.

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В шутку ли, серьезно ли украинский боксер заявил, что потом собирается еще раз собрать все титулы в первом тяжелом весе, а после этого баллотироваться на пост президента Украины.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Зеленскому ли нужно волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", — говорит Усик.

Усик помогает в восстановлении Украины

Еще в октябре абсолютный чемпион мира по боксу стал послом фандрейзинговой платформы United24. Зеленский ему доверил сосредоточиться на поддержке направления "Восстановление Украины".

"Ты — победный символ Украины, а сегодня для Украины самое важное, чтобы на любом поле боя — на фронте, в спорте, в дипломатии - были шаги вперед. А вперед — это только победные шаги. Они очень мобилизуют общество и мотивируют всех нас бороться за Украину — каждого на своем фронте", — сказал Владимир Зеленский.

Александр Усик поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения: в конце февраля он вступил в ряды терробороны, помогает восстанавливать украинские города, терпящие разрушения от ракет и дронов-камикадзе.

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